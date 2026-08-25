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中職／威克4轟光速登本季巨蛋王 曾總：他很舒服

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿隊洋砲威克單場雙響砲。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊洋砲威克單場雙響砲。記者陳正興／攝影

7月底才加入戰局的樂天桃猿隊洋砲威克，光速登頂大巨蛋王者，今天面對中信兄弟隊敲出雙響砲，已在大巨蛋累積4轟，總教練曾豪駒許願：「希望他在別的球場也可以繼續發威。」

猿隊今天以11：1痛宰兄弟，威克第一局面對羅戈敲兩分砲，第八局再從魏碩成手中敲出陽春砲，寫下中職生涯第一場單場雙響砲。

狙擊兄弟王牌羅戈的打席，威克透露，羅戈的第一球是曲球壞球，對打者有利的球數，鎖定直球，剛好是稍微高起來的球路，抓住這顆球進攻。

曾豪駒表示，「威克非常令人驚艷，只要前面打者有辦法上壘，他就可以製造對方很多威脅。」對於他在大巨蛋開轟連連，曾總笑說：「可能這邊他感覺比較舒服吧！也希望他在別的球場也可以繼續發威。」

被問到是否在大巨蛋特別會打全壘打，威克也笑了，「我想是吧！我自己是很喜歡在大巨蛋打球的感覺。」得知自己以4轟站上本季大巨蛋全壘打王，超越味全龍隊郭天信（3轟），他回應：「挺酷的！我們在大巨蛋還有幾場比賽，希望可以繼續累積。」

兄弟第九局推出宋晟睿野手登板，威克雖未對決到，也注意到他的球速，「很驚訝，滿少野手可以投到153公里，他以前是不是有當過投手？」

樂天桃猿隊洋砲威克單場雙響砲。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊洋砲威克單場雙響砲。記者陳正興／攝影

中職 羅戈 中信兄弟

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