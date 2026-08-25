聽新聞
0:00 / 0:00
中職／派「左打版」馬傑森對宋晟睿 曾總：153公里滿嚇人
樂天桃猿隊今天以11：1暴打中信兄弟隊，隨著比分差距擴大，兄弟九局上推出宋晟睿野手登板，飆速153公里，面對「左打版」馬傑森投出三振，而這來自猿隊教頭曾豪駒的授意，「因為153，看起來滿嚇人。」
此役戰局在第八局崩盤，威克的兩分砲揭開序幕後，兄弟投手控球暴走，讓猿隊一口氣灌進6分，擴大為11：1領先。
隨著落後差距擴大，宋晟睿在此時進牛棚熱身，第九局站上投手丘掀全場歡呼，為失落整場的象迷帶來其他亮點，連連飆出紅字掀全場歡呼，宋晟睿連續解決梁家榮、林子偉後，面對道威聖投出保送，再面對站左打的馬傑森投出三振，完成後援1局無失分。
為何讓馬傑森站左打？曾豪駒指出，「因為153，看起來滿嚇人，右打怕他被丟到，不如左打去揮擊。」他也提到，馬傑森本來就可以左打。
馬傑森2022年也曾在一軍賽場使用左打，當時是因味全龍隊投手林凱威面對左打、右打數據有明顯落差，而馬傑森當時也吞下三振。
《Run&Roar奔龍而上》嘖嘖募資限時 35 折
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。