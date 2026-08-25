中職／派「左打版」馬傑森對宋晟睿 曾總：153公里滿嚇人

樂天桃猿隊今天以11：1暴打中信兄弟隊，隨著比分差距擴大，兄弟九局上推出宋晟睿野手登板，飆速153公里，面對「左打版」馬傑森投出三振，而這來自猿隊教頭曾豪駒的授意，「因為153，看起來滿嚇人。」

此役戰局在第八局崩盤，威克的兩分砲揭開序幕後，兄弟投手控球暴走，讓猿隊一口氣灌進6分，擴大為11：1領先。

隨著落後差距擴大，宋晟睿在此時進牛棚熱身，第九局站上投手丘掀全場歡呼，為失落整場的象迷帶來其他亮點，連連飆出紅字掀全場歡呼，宋晟睿連續解決梁家榮、林子偉後，面對道威聖投出保送，再面對站左打的馬傑森投出三振，完成後援1局無失分。

為何讓馬傑森站左打？曾豪駒指出，「因為153，看起來滿嚇人，右打怕他被丟到，不如左打去揮擊。」他也提到，馬傑森本來就可以左打。

馬傑森2022年也曾在一軍賽場使用左打，當時是因味全龍隊投手林凱威面對左打、右打數據有明顯落差，而馬傑森當時也吞下三振。