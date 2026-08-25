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中職／兄弟成大巨蛋「最暖房東」 主場6戰全敗只得6分狂失34分

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟隊第八局保送連發，樂天桃猿隊攻下6分大局。記者陳正興／攝影
中信兄弟隊第八局保送連發，樂天桃猿隊攻下6分大局。記者陳正興／攝影

中信兄弟隊本季在台北大巨蛋當「客人」勝率破5成（9勝8敗），當「主人」卻一勝難求，今天再以1：11遭樂天桃猿隊暴打，今年在大巨蛋主場戰績是淒涼的0勝6敗。

兄弟由羅戈先發，投5局已用101球，被敲5安打、失5分，首局就遭威克狙擊兩分砲，第三局一出局後面對連5棒都沒解決，林泓育先以內野安打送回1分，李勛傑保送、梁家榮高飛犧牲打各帶有1分打點，猿隊單局攻下3分，擴大為5：1領先。

猿隊先發投手艾菩樂在第二局被首位打者曾頌恩敲二壘打，兄弟連兩棒高飛犧牲打換進壘送回1分，第六局則是度過滿壘危機，最終以93球完成7局投球，僅被敲3安打、失1分，已經連續5場都投7局以上。

猿隊打線在後段持續補刀，第八局灌進6分大局，其中威克面對魏碩成擊出陽春砲，從7月24日初登場至今迅速累積6轟，其中4轟出現在台北大巨蛋，超越味全龍隊郭天信（3轟），成為今年在大巨蛋最多轟打者。

兄弟在落後差距已大的情況下，九局上推出宋晟睿野手登板，連連飆出紅字掀全場歡呼，連續解決梁家榮、林子偉後，面對道威聖投出保送，再面對「左打版」馬傑森投出三振，完成後援1局無失分。

兄弟在本季在大巨蛋主場打6場還沒贏過，更誇張的是，打線合計攻下6分、投手合計丟掉34分。

魏碩成第八局先挨威克陽春砲，後續又出現3次四壞保送。記者陳正興／攝影
魏碩成第八局先挨威克陽春砲，後續又出現3次四壞保送。記者陳正興／攝影

中信兄弟在落後差距已大的情況下，九局上推出宋晟睿野手登板。記者陳正興／攝影
中信兄弟在落後差距已大的情況下，九局上推出宋晟睿野手登板。記者陳正興／攝影

羅戈投完5局已用101球，被敲5安打、失5分。記者陳正興／攝影
羅戈投完5局已用101球，被敲5安打、失5分。記者陳正興／攝影

兄弟 房東 中職

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