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中職／象迷真的回來了！18977人進場破「平日蛋」紀錄
中信兄弟隊「百萬象迷」人氣發威，今天在台北大巨蛋的平日主場湧入1萬8977人，寫下今年「平日蛋」最佳數字。
大巨蛋從2024加入中職賽程版圖，兄弟前兩年都是票房王者，今年安排11場主場賽事，上半季戰績不佳情況下，5場大巨蛋主場票房合計10萬3506人，場均2萬0701人目前只排在第4位，必須靠下半季衝刺數字。
兄弟下半季6場大巨蛋主場，先在今天、明天平日登場，今天一戰票房開出1萬8977人，超越8月19日味全龍隊主場面對兄弟之戰的1萬7018人，也大幅超越兄弟本季前兩場「平日蛋」6月2日1萬4128、6月3日1萬4727人。
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