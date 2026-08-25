日職／林安可傷癒回歸敲1安打、1保送 西武近8戰7勝

台灣好手林安可回歸一軍首戰，今天為西武獅隊貢獻1安打、2上壘，西武終場以3：1擊敗火腿隊，取得4連勝、近8戰7勝。

林安可在8月9日因左膝不適抹消一軍登錄，近期在二軍復出3場敲出4安打、2轟，本季已在二軍累積驚人的8轟，今天被拉上一軍支援前線。

林安可擔任第四棒、左外野手，面對火腿先發投手伊藤大海，首打席在第二局擔任首位打者，擊出一壘方向滾地球出局，第二打席選到保送，第三打席在滿壘、兩出局時輪到他，面對149公里直球揮空遭到三振。

林安可第七局面對左投宮西尚生，掃出中間方向安打，西武隨即換上代跑，林安可此役以3支1收工。

西武先發投手平良海馬7局投球任內被敲6安打、無失分，送出9次三振，帶著2：0領先退場，溫安特（Trey Wingenter）接手隨即被清宮幸太郎敲出陽春砲，火腿短暫追近到1分差，西武在八局下由仲田慶介單場第2支三壘打再送回分數。