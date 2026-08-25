中職／中信兄弟攜手台大醫院 走進大巨蛋鼓勵病友「重啟心動」

中信兄弟隊連續兩天在台北大巨蛋迎戰樂天桃猿隊，兄弟和台大醫院共同舉辦兩天病友及家屬觀賽活動，邀請器官捐贈者家屬、心臟移植、植入心室輔助器病友及家屬走進球場，在熱血棒球氛圍中，感受生命延續與重新出發的力量。

台大醫院陳晉興副院長、台大兒童醫院李旺祚院長、台大醫院器官勸募暨移植中心蔡孟昆主任、社工室宋賢儀主任，以及台大醫院器官捐贈移植協調師等多位醫療團隊代表皆到場，陪伴病友、器官捐贈家屬觀賽並一同為中信兄弟應援，場面溫馨感人。

中信育樂董事長陳國恩表示，兩天活動分別以「點亮生命，共創新象」、「重啟心動，熱血開打」為精神主軸，透過棒球搭起醫療、病友、家屬與社會大眾之間的生命橋梁。對心臟移植受贈者與心室輔助器病友而言，器官捐贈與移植不僅帶來生命的延續，更讓病友展開人生新旅程。這次台大醫院首次邀請器官捐贈家屬到場，讓家屬看到生命被延續的希望和感動。這也正是中國信託長期努力打造幸福感企業，並將幸福感傳遞到社會各角落的使命。

此次於大巨蛋舉辦的感恩活動，除邀請病友及家屬進場觀賞中信兄弟賽事，也安排豐富的球場體驗與應援活動，包括中信兄弟應援團成員帶領大家認識球場並學習應援，以及中信兄弟吉祥物與病友的互動，都讓他們近距離感受球場歡樂。

去年此時，中信兄弟和台大醫院也邀請器官移植兒童病患、家屬及醫療團隊到大巨蛋觀賽，今年更擴大至器官捐贈家屬，很多人都是第一次到大巨蛋看球賽，看到球員不屈不撓勇敢迎戰，現場病友們都充滿熱血和活力，希望有機會還要進場看球，一起來為生命寫下最熱情有活力的篇章。