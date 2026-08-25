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中職／高宇杰穿黃衫蹲捕621場獨居史上第2 洪總在蹲時還沒出生
中信兄弟隊今天在台北大巨蛋迎戰樂天桃猿隊，捕手高宇杰超越傳奇，今天是他第621場蹲捕賽事，超越洪一中的620場，單獨居兄弟隊史蹲捕場次第二多。
兄弟隊史蹲捕最多場次紀錄來自陳瑞昌746場，至今天賽前洪一中、高宇杰以620場並列第二，此役高宇杰搭檔洋投羅戈出賽，正式超越洪一中。
中信兄弟隊史蹲捕場數排名
|排名
|球員
|蹲捕場數
|1
|陳瑞昌
|746場
|2
|高宇杰
|621場
|3
|洪一中
|620場
統計至2026/8/25
洪一中身穿黃衫最後一場蹲捕賽事為1996年10月21日，當時高宇杰尚未出生，如今在30年後超越洪一中留在兄弟隊史的數字。
高宇杰8月打擊也有亮點，不無可能衝擊單月MVP，目前56打數敲出23安，包括2支全壘打、3支二壘打，他的打擊率0.411、整體攻擊指數（OPS）0.978，兩項數據僅次於林澤彬的0.500、1.081，而高宇杰的優勢還有壘打數32目前為全聯盟之冠，林澤彬的21安裡只有2支二壘打為長打。
中信兄弟隊史蹲捕場數排名：
陳瑞昌 746場
高宇杰 621場
洪一中 620場
統計至2026/8/25
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