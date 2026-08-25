中職／談傷兵有很多難言之隱 平野惠一舉上周王威晨為例

中信兄弟隊陳俊秀前役遭遇觸身球傷情，右肘關節內側腫脹，今天將掛免戰牌，兄弟由王政順負責一壘，曾頌恩擔任第四棒、指定打擊。

陳俊秀前一場因觸身球傷退，兄弟在接下來兩天並未進行異動，預期不會長期缺賽。兄弟教頭平野惠一表示，防護員回報沒有結構性損傷，但本人反應還有疼痛、無法出力，「大家想法一致的話，出賽就沒問題，但今天是無法出賽。」

「不只是俊秀，120場比賽，選手身上多少都有大大小小傷勢。」平野惠一進一步有感而發，「就像威晨下二軍的前一天，賽後就有被問到有沒有考慮換威晨代打，很多時候是有外面不知道的狀況，當下我也不能說我很想派他上去，但他沒辦法。」

王威晨側腹肌傷勢已在上周六降下二軍，今天仍隨隊現身台北大巨蛋，賽前平野惠一在場邊督軍練習，王威晨從他身後出現，調皮鬼上身，故意用肩膀頂自家教頭，將他撞倒在地。