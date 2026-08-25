聽新聞
0:00 / 0:00
中職／談傷兵有很多難言之隱 平野惠一舉上周王威晨為例
中信兄弟隊陳俊秀前役遭遇觸身球傷情，右肘關節內側腫脹，今天將掛免戰牌，兄弟由王政順負責一壘，曾頌恩擔任第四棒、指定打擊。
陳俊秀前一場因觸身球傷退，兄弟在接下來兩天並未進行異動，預期不會長期缺賽。兄弟教頭平野惠一表示，防護員回報沒有結構性損傷，但本人反應還有疼痛、無法出力，「大家想法一致的話，出賽就沒問題，但今天是無法出賽。」
「不只是俊秀，120場比賽，選手身上多少都有大大小小傷勢。」平野惠一進一步有感而發，「就像威晨下二軍的前一天，賽後就有被問到有沒有考慮換威晨代打，很多時候是有外面不知道的狀況，當下我也不能說我很想派他上去，但他沒辦法。」
王威晨側腹肌傷勢已在上周六降下二軍，今天仍隨隊現身台北大巨蛋，賽前平野惠一在場邊督軍練習，王威晨從他身後出現，調皮鬼上身，故意用肩膀頂自家教頭，將他撞倒在地。
《Run&Roar奔龍而上》嘖嘖募資限時 35 折
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。