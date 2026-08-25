中職／林承飛走過頸部強襲球回歸 跳泰民掀衣舞步的人「不是我」

樂天桃猿隊林承飛7月在賽前練習遭強襲球擊中脖子，場面怵目驚心，今天重返一軍作戰。回憶驚悚瞬間，林承飛直言只記得劉子杰叫了一聲，有意識時，身旁已經圍了一堆人，「原來電視演的是真的。」

林承飛是在7月5日比賽前守備練習時，遭隊友強襲球打到頸部，當場倒地，隨後由擔架抬出場。他透露在那之後大概休了半個月，「因為會不定時腦震盪，做什麼事情都要很慢。」

被擊中的瞬間，林承飛當時視線是在二壘，根本不知道球來了，只記得聽到當時在隔壁守備的劉子杰叫了一聲，「等我有意識時周圍都是人。」他苦笑說，那時才知道原來電視演的都是真的，「原來脖子被打到會頭暈，當下的衝撞感滿可怕，你會突然感受不到四肢，醒過來時趕快動手腳、趕快講話。」

林承飛坦言，會害怕因此無法再打球，因為傷處影響到頭部、神經，直到感受到自己的四肢才放心一些，「那段時間一直禱告，希望神可以讓我繼續打球。」就連一開始在二軍傳接都覺得怕怕，感覺速度很不真實、慢別人一拍。

有趣的是，7月底林承飛的太太心韻透過IG貼出林承飛跳泰民《Guilty》歌曲中將手從衣服下方伸進去摸臉的招牌舞步，帶來「脖子恢復得很好」好消息。被問到這是不是他的報平安文，林承飛笑說：「沒有啦，怎麼可能！」

他說當時老婆剛看完在泰民在台北大巨蛋賽後的表演，「我就說這舞步還好吧！她說你跳給我看啊！這是我們夫妻倆的互動。」他澄清：「那個可能是腦震盪，不是我。」