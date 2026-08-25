快訊

土石鬆軟積水未退 屏東縣春日鄉、7村里明停班停課

五熊毀日本國寶遭逮！日媒街訪台人店長 「神回6字」全網笑翻

台股甩尾漲407點！成交熱門股僅「這檔」攻漲停 爆量5.9萬張

聽新聞
0:00 / 0:00

中職／林承飛走過頸部強襲球回歸 跳泰民掀衣舞步的人「不是我」

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
樂天桃猿隊林承飛。記者陳正興／攝影
樂天桃猿隊林承飛。記者陳正興／攝影

樂天桃猿隊林承飛7月在賽前練習遭強襲球擊中脖子，場面怵目驚心，今天重返一軍作戰。回憶驚悚瞬間，林承飛直言只記得劉子杰叫了一聲，有意識時，身旁已經圍了一堆人，「原來電視演的是真的。」

林承飛是在7月5日比賽前守備練習時，遭隊友強襲球打到頸部，當場倒地，隨後由擔架抬出場。他透露在那之後大概休了半個月，「因為會不定時腦震盪，做什麼事情都要很慢。」

被擊中的瞬間，林承飛當時視線是在二壘，根本不知道球來了，只記得聽到當時在隔壁守備的劉子杰叫了一聲，「等我有意識時周圍都是人。」他苦笑說，那時才知道原來電視演的都是真的，「原來脖子被打到會頭暈，當下的衝撞感滿可怕，你會突然感受不到四肢，醒過來時趕快動手腳、趕快講話。」

林承飛坦言，會害怕因此無法再打球，因為傷處影響到頭部、神經，直到感受到自己的四肢才放心一些，「那段時間一直禱告，希望神可以讓我繼續打球。」就連一開始在二軍傳接都覺得怕怕，感覺速度很不真實、慢別人一拍。

有趣的是，7月底林承飛的太太心韻透過IG貼出林承飛跳泰民《Guilty》歌曲中將手從衣服下方伸進去摸臉的招牌舞步，帶來「脖子恢復得很好」好消息。被問到這是不是他的報平安文，林承飛笑說：「沒有啦，怎麼可能！」

他說當時老婆剛看完在泰民在台北大巨蛋賽後的表演，「我就說這舞步還好吧！她說你跳給我看啊！這是我們夫妻倆的互動。」他澄清：「那個可能是腦震盪，不是我。」

林承飛 中職 頸部

延伸閱讀

瓊斯盃／透露林書豪未打國家隊成遺憾 堅定車侑城來台打球決心

陳幸妤反擊趙建銘「聽他講話會中風」 他手機桌布仍放許芊芊照片

中職／平野吵4分鐘沒被趕 餅總吵1分10秒坦言挑戰裁判：趕看看啊！

亞運射箭／反曲弓添新血 鄭祥輝「大心臟」扛第3棒沒在怕

相關新聞

中職／談傷兵有很多難言之隱 平野惠一舉上周王威晨為例

中信兄弟隊陳俊秀前役遭遇觸身球傷情，右肘關節內側腫脹，今天將掛免戰牌，兄弟由王政順負責一壘，曾頌恩擔任第四棒、指定打擊。

中職／桃猿8場延賽6隊之最 曾總憂投手調度吃緊

樂天桃猿隊6天無戰事後終於等到1場比賽，今天將在台北大巨蛋迎戰中信兄弟隊，總教練曾豪駒坦言對手感當然有影響，更大的擔憂在於後續補賽爆多。

中職／高宇杰穿黃衫蹲捕621場獨居史上第2 洪總在蹲時還沒出生

中信兄弟隊今天在台北大巨蛋迎戰樂天桃猿隊，捕手高宇杰超越傳奇，今天是他第621場蹲捕賽事，超越洪一中的620場，單獨居兄弟隊史蹲捕場次第二多。

日職／老東家火腿也要幫陽岱鋼辦引退！開放線上免費轉播

39歲旅日好手陽岱鋼月初舉辦引退記者會，16日前東家讀賣巨人隊也在二軍舉辦引退儀式，如今陽岱鋼生涯的起點火腿隊，也將在27日於二軍舉辦引退儀式。

日職／徐若熙術後首進牛棚練投笑了 目標例行賽、季後賽都要投

效力軟銀鷹隊的台灣投手徐若熙7月中旬進行椎間盤手術，今天術後首度進牛棚練投，共投30球，賽後掛滿笑容回應：「幾乎沒有不舒服的感覺」，復出之路跨出一大步。

中職／林承飛走過頸部強襲球回歸 跳泰民掀衣舞步的人「不是我」

樂天桃猿隊林承飛7月在賽前練習遭強襲球擊中脖子，場面怵目驚心，今天重返一軍作戰。回憶驚悚瞬間，林承飛直言只記得劉子杰叫了一聲，有意識時，身旁已經圍了一堆人，「原來電視演的是真的。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。