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中職／桃猿8場延賽6隊之最 曾總憂投手調度吃緊
樂天桃猿隊6天無戰事後終於等到1場比賽，今天將在台北大巨蛋迎戰中信兄弟隊，總教練曾豪駒坦言對手感當然有影響，更大的擔憂在於後續補賽爆多。
全台從上周開始就是暴雨不斷的狀態，猿隊上周只打了周二的比賽，接下來4場全數延賽，目前在下半季已經累積8場延賽，為各隊之最，若賽季尾聲爭取季後賽戰況膠著，密集賽程對於球隊將是嚴峻考驗。
已經數日沒有比賽，曾豪駒不諱言，對手感當然會有影響，「已經是既定事實，就是想辦法今天趕快把手感調整回來。」較大的擔憂來自後續補賽，「雖然上周有了喘息空間，但後面延賽還是要去彌補，投手調度會比較吃緊。」
中職賽程安排每隊單周5戰，除了周一休兵之外，各隊在周二或周四還會有一天空檔，聯盟甚少利用這天提前消化補賽，碰到補賽周大塞車時，往往引起球迷許多討論聲浪。
曾豪駒對此表示，這要看球隊賽程是否可行，比較可以討論的是周一也是一個可以補的時間。
猿隊目前已有一場周一補賽，曾豪駒對於規定有好奇，「之前有說過禮拜一補賽可以多1個名額，不知道現在還有沒有，要再和聯盟問問看。」
聯盟2022年曾在領隊會議上通過，周一補賽各隊一軍登錄名單可以多登錄1人，從原本的27人增加至28人。然而中職從2024年開始登錄名額已經從27人調整為28人，周一補賽的名額規定已經無法從規章找到。
各隊下半季累積延賽場次：
樂天桃猿 8場
富邦悍將 7場
台鋼雄鷹 6場
味全龍 5場
統一獅 3場
中信兄弟 3場
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