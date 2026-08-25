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日職／老東家火腿也要幫陽岱鋼辦引退！開放線上免費轉播

聯合新聞網／ 綜合報導
陽岱鋼。 聯合報系資料照
陽岱鋼。 聯合報系資料照

39歲旅日好手陽岱鋼月初舉辦引退記者會，16日前東家讀賣巨人隊也在二軍舉辦引退儀式，如今陽岱鋼生涯的起點火腿隊，也將在27日於二軍舉辦引退儀式。

陽岱鋼高中就讀福岡第一高等學校，2005年參加日職高中生選秀後加入火腿，2006年登上一軍，2007年迎來首度出賽。火腿生涯入選過3次明星賽，4座金手套，2013和14年獲選札幌巨蛋年度MVP，2016年幫助球隊奪下日本一，2017年轉戰讀賣巨人隊。

火腿官網和官方社群今天宣布，將在8月27日千葉鎌之谷球場，二軍比賽結束後為陽岱鋼舉辦引退儀式。

當天火腿二軍與Oisix新潟天鵝之皇隊的比賽，將於鬥士隊官方影音平台「FIGHTERS MIRU」直播。本場比賽特別開放免費收看，歡迎球迷線上見證陽岱鋼引退儀式。

陽岱鋼 日本火腿

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