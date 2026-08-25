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中職／雨勢影響 台南亞太25日龍獅戰延賽
中職例行賽受到雨勢影響，近1週南部賽事都無法進行，原訂今天在台南亞太球場舉行的統一獅隊、味全龍隊比賽因雨延賽，賽事將延至補賽週。
受到雨勢不斷影響，近期中職賽事多場延賽，上週21日至23日高雄澄清湖棒球場樂天桃猿與台鋼雄鷹3連戰都延賽，富邦悍將在新莊棒球場與味全龍隊3連戰則只打成23日賽事。
獅隊25日起回到台南亞太成棒主球場，排定與味全龍隊2連戰，中職宣布今日比賽受到雨勢影響、無法進行，本場賽事將延至補賽週、在原場地亞太主棒球場進行補賽。今天中職另外一地賽事為中信兄弟以台北大巨蛋為主場迎戰樂天桃猿隊。
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