中職／桃猿8新人全簽下第2隊完成談約 還有4隊未亮牌

樂天桃猿球團今天宣布，今年度選秀會選進的8位潛力新秀已全員完成簽約，正式披上桃猿戰袍。繼首波加盟的陳趙羿勳、鄭鈞澤、吳柏霆後，球團再與曾乙倫、尤丞翊、莊偉晟、白井雄登以及莊承翰達成加盟共識，宣告今年度選秀補強作業圓滿完成，所有新秀將全數投入球隊訓練，正式揭開職棒生涯序幕。

第三指名投手曾乙倫簽下320萬元簽約金與60萬元激勵獎金，第四輪外野手尤丞翊獲得簽約金230萬元及激勵獎金50萬元，第五輪左投莊偉晟則以簽約金180萬元與激勵獎金60萬元加盟。

此外，第七輪捕手白井雄登簽約金為70萬元、激勵獎金30萬元，第八輪投手莊承翰簽約金則為45萬元、激勵獎金30萬元。

桃猿球團表示，對今年度選秀成果高度肯定，並對這批新血寄予厚望，隨著新人全數報到，球團規畫完善的培訓計畫，將透過系統性的養成與賽事磨練，協助新秀們儘速適應職業棒球的高強度節奏，期盼這批生力軍能展現拚勁，加速成長，早日站上一軍舞台為球隊貢獻戰力。

今年富邦悍將隊為第一隊完成全部新人簽約，猿隊跟進腳步，還有味全龍、台鋼雄鷹、統一獅、中信兄弟隊尚未放榜。