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中職／林志穎穿17號原因神回「問你媽媽」 預告賽後演出有賽車元素

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
林志穎為統一獅隊擔任開球嘉賓。統一獅隊提供
林志穎為統一獅隊擔任開球嘉賓。統一獅隊提供

統一獅隊J-LIONS「 非．日常」主題日本周末前進台北大巨蛋，「小旋風」林志穎職棒元年所看的第一場職棒比賽，就是獅象大戰，今天再於相同對戰組合擔任開球嘉賓，讓他也直言「心情激動」。有趣的是，當媒體問起他為何穿17號球衣，林志穎一句「回去問你媽媽」，讓現場媒體大讚超會做人，原因正是他1992年發行的《十七歲的雨季》一曲。

站上大巨蛋開球，林志穎難掩興奮，他透露自己在職棒元年和高中同學一起去看職棒，當時就是統一對兄弟，「大巨蛋是歌手夢寐以求的舞台，一聽到這個開球就立刻答應。」

林志穎從小就對棒球有興趣，也參與明星棒球隊，去年更在經典賽資格賽場邊被捕捉到。這回來到球場擔任開球嘉賓，由陳傑憲負責指導他開球，林志穎說以前不知道投手丘距離這麼遠，站上去才知道有一定距離，「第一件事就是問傑憲怎樣可以丟得好，他說帥就好了。」他坦言一開始會挖地瓜，後面有慢慢抓到技巧、投得出拋物線。

至於陳傑憲帥不帥？他秒答：「當然帥啊！他人非常NICE、非常大方，有次來看棒球有跟他拍照，全家都是他的粉絲。」

林志穎印象中自己並無在棒球場開唱過，先前周杰倫在大巨蛋的演唱會時，特地情商他讓自己在演出前站上去感受一下，「如果有一天可以在這裡辦演唱會，一定會很過癮。」本身是賽車迷的他也預告，希望帶來不一樣的演出，因此將賽車元素融入表演中，請球迷拭目以待。

林志穎為統一獅隊擔任開球嘉賓。統一獅隊提供
林志穎為統一獅隊擔任開球嘉賓。統一獅隊提供

林志穎為統一獅隊擔任開球嘉賓。統一獅隊提供
林志穎為統一獅隊擔任開球嘉賓。統一獅隊提供

林志穎為統一獅隊擔任開球嘉賓。統一獅隊提供
林志穎為統一獅隊擔任開球嘉賓。統一獅隊提供

林志穎為統一獅隊擔任開球嘉賓。統一獅隊提供
林志穎為統一獅隊擔任開球嘉賓。統一獅隊提供

林志穎為統一獅隊擔任開球嘉賓。統一獅隊提供
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林志穎 中職 統一獅 球衣

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