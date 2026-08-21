中職／台日韓巨星都來了！桃猿音樂電台主題日公布完整卡司

樂天桃猿隊「SINGDOME音樂電台」主題日今年強勢回歸，即將於8月28日至8月30日連續三天，在台北大巨蛋盛大開播。樂天桃猿除了邀請台日韓超強藝人卡司外，最強應援團及樂天女孩將全面加碼演出，與所有10號隊友共度最難忘的音樂盛事。

「SINGDOME音樂電台」首日由青春能量引爆開場，剛贏得第37屆金曲獎「最佳演唱組合獎」的台灣女團GENBLUE幻藍小熊，將帶來全新單曲《夜市王》的全球首唱，展現從練習室一路努力至韓國市場的堅強實力；緊接著由席捲全球粉絲的K-POP概念指標Billlie接力，她們將帶來包括《GingaMingaYo (the strange world)》與新歌《WORK》在內的魔性舞台，並準備了驚喜中文翻唱曲目，預計將以超強律動感讓全場陷入瘋狂。此外，日本國民偶像AKB48也將首次登陸樂天主場，不僅將現場演唱8月19日剛發行的全新單曲《好きish》，更將攜手樂天女孩共同演出經典曲目《戀愛的幸運餅乾》，用最純粹的日系偶像魅力征服球迷。

8月29日則迎來跨界浪漫與熱血的碰撞，霸榜串流小天后陳華將以極具感染力的抒情嗓音，帶來《想和你看五月的晚霞》等經典神曲，用獨有的反差魅力拉滿浪漫氛圍；隨後，韓國人氣偶像TWICE 娜璉（NAYEON）將壓軸登場，這位集可愛、性感與帥氣於一身的果汁美少女，將以強大的舞台氣場與深具感染力的笑容，為現場ONCE與10號隊友帶來心動爆擊。同場演出的還有即將邁入成軍30週年的日本傳奇搖滾樂團「氣志團」，他們將以招牌的浪子頭與龐克搖滾曲風，喚醒全場對青春的熱血憧憬，邀請大家一起大喊「愛羅武勇」。

8月30日日本怪奇美少女組合「ATARASHII GAKKO!（新學校領袖）」將以水手服與獨特舞步席捲舞台，展現打破框架的表演風格，宣告精神狀態全面啟動；金曲才子韋禮安則將用《女孩》、《還是會》及《如果可以》等人生配樂，以溫柔的嗓音陪伴10號隊友，在夏末留下溫暖的記憶。最後，在台灣備受喜愛的韓流天王圭賢更將壓軸現身，這位情歌皇太子將帶來專屬桃猿主場的限定演出，用細膩嗓音為所有粉絲注入滿滿的音樂能量，與大家在大巨蛋留下難忘的夏夜回憶。

除了國際級賽後演出，樂天桃猿應援團更祭出「心動加碼」。連續三天，樂天女孩將於四局下帶來限定特別演出，桃猿球團更預告應援團「猴系因仔」將有「超特別裝扮」登場，尤其是隊中的「辣個男人」將穿上讓人心動100%的驚喜服裝，人氣吉祥物猿氣小子及大聖也將參與演出。此外，中場表演樂天女孩也由胡桃鉗（KAHO）、琳妲以及宋卉言（宋宋、卉妮、言梓璇）輪番上陣。

樂天桃猿隊「SINGDOME音樂電台」主題日今年強勢回歸，即將於8月28日至8月30日連續三天，在台北大巨蛋盛大開播。圖／樂天桃猿隊提供