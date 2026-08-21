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日職／林安可傷後首場二軍出賽 3分砲助西武搶勝

中央社／ 台北21日電
林安可因左膝疼痛下放二軍後首戰即開轟，繳出3打數1轟、3分打點。 DAZNTaiwan畫面提供(資料照)
林安可因左膝疼痛下放二軍後首戰即開轟，繳出3打數1轟、3分打點。 DAZNTaiwan畫面提供(資料照)

因傷9日下放二軍的日本職業棒球埼玉西武獅隊野手林安可今天下二軍後首場出賽，2局上打席敲3分砲，單場3打數敲1轟，幫西武獅以15比2擊敗東京養樂多燕子隊。

林安可7月在一軍打出不錯成績，總計14場出賽，敲出14支安打，包括4發全壘打，單月打擊率3成11，但8月6場出賽後，9日由於左膝疼痛下二軍。

林安可對養樂多先發打4棒、守左外野，1局上敲出游擊方向飛球出局，2局上從養樂多先發投手中村優斗手中開轟，3分砲幫球隊拉開領先差距到7比0領先。

林安可4局上打席吞下三振，6局打席被換代打退場休息，總計3打數敲出1轟、貢獻3分打點，為個人二軍本季第7轟。

西武打線發揮，團隊敲出18支安打，包括5發全壘打，除林安可3分砲，外崎修汰與仲三優太都單場雙響砲，西武獅終場以15比2搶勝。

西武 林安可 日職

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