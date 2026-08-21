中職／獅隊林靖凱一度出現無法蹲下狀況 檢查為左膝輕微發炎

中職統一7-ELEVEn獅隊內野手林靖凱，15日比賽途中退場；回報身體狀況，一度出現左膝膝蓋無法蹲下狀況，檢查過後為輕微發炎。

獅隊內野手林靖凱近年為傷勢所苦，2024年5月因左膝前十字韌帶撕裂動手術、整季報銷，2025年復出，6月中守備傷退，為左膝內側半月板破裂、採修補方式治療，球季再度提前報銷。

林靖凱今年5月重返一軍，在8月15日與富邦悍將比賽先發出賽守二壘，但4局上攻守局換時提前退場、18日下二軍。

總教練林岳平今天受訪表示，林靖凱在週一球隊休息移動日時，回報身體狀況，膝蓋蹲不太下去，教練團擔心是否有更嚴重傷勢，所以造成膝蓋沒辦法承載這樣的壓力，也馬上安排檢查。

林岳平表示，林靖凱檢查評估過後為膝蓋輕微發炎，所以讓他先離開一軍名單休養。林靖凱本季一軍目前為止31場出賽，敲出11支安打，包括1發全壘打，打擊率1成64。