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中職／悍將洋投剩5搶4 林威助談割捨威戈神原因：失投偏多

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊今天確定淘汰威戈神。聯合報系資料照
富邦悍將隊今天確定淘汰威戈神。聯合報系資料照

富邦悍將隊今天確定淘汰威戈神，接下來洋將卡位戰進入5取4，是否不會再有新洋投出現？副領隊林威助說：「對，已經來不及了吧！」

威戈神今年表現飽受討論，主因在於因傷長期缺陣，卡住洋將名額，讓球隊長期只以3名洋投戰力作戰。至今天確定註銷威戈神後，悍將已註冊洋投包括鈴木駿輔、魔力藍、瑪帝斯，以及今天新註冊的悍里歐，尚未註冊則有泰威，另有育成洋投山崎正義。

為何決定割捨威戈神？林威助表示，教練團有教練團的評估，觀察的點可能是球速沒那麼好或是控球沒那麼精準，「要嘛就是球速要快，要嘛控球要精準，失投球是有點偏多，細節教練團會去評估，最終還是選擇威戈神先從4名洋將的競爭中先離開。」

泰威昨天已進入牛棚，接下來會先在二軍出賽再來評估狀況如何，林威助表示，「目前預定都還有上一軍的空間，但如果再下雨的話，就比較困難。」林威助也證實，至泰威加入後，悍將洋將尋覓告一段落。

至於威戈神接下來將離台或續留，林威助表示，這一、兩天後應該會有比較明確的答案。

林威助 中職 鈴木駿輔

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