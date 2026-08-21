快訊

台中驚悚工安意外！女員工右手捲機台濺血 連人帶機送醫搶救中

恐涉犯法律？台北市政府重大人事案 翡管局長林裕益遭免職查辦

聽新聞
0:00 / 0:00

棒球／亞洲青棒錦標賽18人名單公布 中職新秀3人入選

中央社／ 台北21日電
亞洲青棒錦標賽公布18人正選名單，張乙安擔任台灣隊長，陣中有3名中職選秀新秀，賽事將於9月7日在台灣開打，複決賽首度前進台北大巨蛋。圖為培訓隊成員藍白賽後合影。中央社
亞洲青棒錦標賽公布18人正選名單，張乙安擔任台灣隊長，陣中有3名中職選秀新秀，賽事將於9月7日在台灣開打，複決賽首度前進台北大巨蛋。圖為培訓隊成員藍白賽後合影。中央社

亞洲青棒錦標賽今天公布正選18人名單，張乙安當「台灣隊長」，陣中有3名今年中職選秀獲指名新秀；比賽將於9月7日在台灣開打，複決賽前進台北大巨蛋。

本屆亞洲青棒錦標賽由選拔賽玉山盃青棒賽冠軍隊新北市隊取得組訓權，總教練為楊孝承，先於6月20日選出36人培訓名單，7月13日展開第一階段集訓，經過藍白對抗賽後，於7月22日篩選至22人名單，接著移往台南繼續集訓、安排與中職二軍及業餘成棒隊交流賽，今天選出正選18人名單。

投手群共7人為吳昊翔、鄭品紳、吳杰叡、楊曜丞、蔡辰瀧、劉任右和陳昱勛；捕手2人為黃世堯、顏浩恩。

內野手5人為陳耀杰、陳柏凱、張乙安、邱聖安和全永樂；外野手4人為帕蘇拉．塔基斯利尼安、劉桓宇、胡辰睿和高邱聖紘。

其中張乙安、劉任右、帕蘇拉．塔基斯利尼安是去年U18世界盃棒球賽台灣奪下季軍的班底；張乙安此次擔任「台灣隊長」重任，蔡辰瀧、黃世堯為副隊長，盼帶領團隊拚出好成績。

而陳柏凱、帕蘇拉．塔基斯利尼安與全永樂，都是今年選秀獲得中職富邦悍將指名的好手，悍將也已於今天公告與3人完成簽約。

亞洲青棒錦標賽將於9月7日在台灣開打，複決賽將前進台北大巨蛋，也是青棒層級國際賽首度前進巨蛋球場，別具意義。

中職 蔡辰瀧 張乙安

延伸閱讀

中職／阿甘障礙破了！悍將簽約金650萬+200萬簽下狀元陳柏凱

亞運棒球／劉致榮移地訓練交流賽好表現 有機會遞補誠正選球員

中職／不需「包裝」總額就破600萬 陳柏凱畫時代簽約金：謝謝球團肯定

棒球／李灝宇哥哥轉戰中國CPB！棄打從投名將、前悍將洋投也同隊

相關新聞

中職／悍將洋將先淘汰威戈神 開季145天留下7場出賽

富邦悍將隊洋將選擇題，今天先確定註銷37歲的威戈神，來台前資歷備受期待，最終僅在一軍留下7場出賽，取得2勝4敗、防禦率4.24。

中職／悍將洋投剩5搶4 林威助談割捨威戈神原因：失投偏多

富邦悍將隊今天確定淘汰威戈神，接下來洋將卡位戰進入5取4，是否不會再有新洋投出現？副領隊林威助說：「對，已經來不及了吧！」

韓職／王彥程因罹患肺炎住院被移出一軍 預計回歸時間曝光

據韓國媒體報導，韓職韓華鷹隊25歲台灣左投王彥程，因罹患肺炎住院，可能只需跳過一次先發，就能歸隊。

中職／陳柏凱簽約金破阿甘障礙 悍將領隊陳昭如：想為台灣留下好手

富邦悍將以新台幣650萬元簽下狀元陳柏凱，突破中職的「阿甘障礙」，悍將領隊陳昭如指出，除了反映時代演進，也是陳柏凱具有相...

中職／「代打之王」蘇緯達申請任意引退 轉戰中信旗下業餘成棒

中信兄弟球團今天宣布，陣中資深內野手蘇緯達因個人生涯規畫，主動向球團提出終止選手契約之請求。球團在充分溝通並尊重其意願後，已於今日正式向中華職業棒球大聯盟遞交「任意引退」申請，並協助其轉往同屬中信育樂旗下的業餘成棒隊「台中台壽霸龍成棒隊」延續棒球生涯，持續在不同舞台為臺灣棒球貢獻心力。

中職／台日韓巨星都來了！桃猿音樂電台主題日公布完整卡司

樂天桃猿隊「SINGDOME音樂電台」主題日今年強勢回歸，即將於8月28日至8月30日連續三天，在台北大巨蛋盛大開播。樂天桃猿除了邀請台日韓超強藝人卡司外，最強應援團及樂天女孩將全面加碼演出，與所有10號隊友共度最難忘的音樂盛事。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。