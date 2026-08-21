棒球／亞洲青棒錦標賽18人名單公布 中職新秀3人入選

亞洲青棒錦標賽今天公布正選18人名單，張乙安當「台灣隊長」，陣中有3名今年中職選秀獲指名新秀；比賽將於9月7日在台灣開打，複決賽前進台北大巨蛋。

本屆亞洲青棒錦標賽由選拔賽玉山盃青棒賽冠軍隊新北市隊取得組訓權，總教練為楊孝承，先於6月20日選出36人培訓名單，7月13日展開第一階段集訓，經過藍白對抗賽後，於7月22日篩選至22人名單，接著移往台南繼續集訓、安排與中職二軍及業餘成棒隊交流賽，今天選出正選18人名單。

投手群共7人為吳昊翔、鄭品紳、吳杰叡、楊曜丞、蔡辰瀧、劉任右和陳昱勛；捕手2人為黃世堯、顏浩恩。

內野手5人為陳耀杰、陳柏凱、張乙安、邱聖安和全永樂；外野手4人為帕蘇拉．塔基斯利尼安、劉桓宇、胡辰睿和高邱聖紘。

其中張乙安、劉任右、帕蘇拉．塔基斯利尼安是去年U18世界盃棒球賽台灣奪下季軍的班底；張乙安此次擔任「台灣隊長」重任，蔡辰瀧、黃世堯為副隊長，盼帶領團隊拚出好成績。

而陳柏凱、帕蘇拉．塔基斯利尼安與全永樂，都是今年選秀獲得中職富邦悍將指名的好手，悍將也已於今天公告與3人完成簽約。

亞洲青棒錦標賽將於9月7日在台灣開打，複決賽將前進台北大巨蛋，也是青棒層級國際賽首度前進巨蛋球場，別具意義。