中職／蘇智傑回歸先備戰賽後演唱會 看張皓崴代班外野給好評

統一獅隊蘇智傑7月26日在比賽中因揮棒閃到腰，脫離一軍名單，終於在今天回到前線。這段時間看張皓崴在外野有不俗演出，蘇智傑也有關注，談到獅隊內野轉外野的「魔法屋」，蘇智傑笑答：「有時候就是換個角色，心態就不一樣。」

蘇智傑還原當時傷情，是在洲際比賽揮棒時閃到，過去也有過一樣傷勢，但不曾在比賽閃到，自己也沒辦法解釋怎麼會發生，休息了大概兩周，「有休息，但沒有完全不動，還是有練，只是強度沒有那麼強。」

蘇智傑透露，目前腰部狀況已經都沒問題，近兩場二軍比賽已是OK的狀態下去打。

賽前被問到蘇智傑今天是否先發，總教練林岳平開玩笑說：「備戰禮拜天賽後演唱會。」獅隊今天打線並未納入蘇智傑，仍由陳傑憲、張皓崴、邱智呈負責外野守備，蘇智傑則在周日賽後與陳傑憲、邱智呈、朱珈恩組成「府城四大財子」開唱。

蘇智傑缺陣期間，獅隊由張皓崴扛起外野一席，打出驚人成績，本季在外野78打數敲出30安打，打擊率高達0.385，蘇智傑也有關注，「剛好都有看，有看到他越來越好，知道比賽該做什麼，也有發揮他自己的優點。」

獅隊過往有「外野速成班」，蘇智傑、陳傑憲、林安可都是初代成員，走過這一趟路，被問到獅隊內野轉外野究竟有何魔法，蘇智傑說：「有時候就是換個角色，心態就不一樣，有時可能就是卡在那個地方，換個地方可能心情比較輕鬆。」