中職／悍將洋將先淘汰威戈神 開季145天留下7場出賽

富邦悍將隊洋將選擇題，今天先確定註銷37歲的威戈神，來台前資歷備受期待，最終僅在一軍留下7場出賽，取得2勝4敗、防禦率4.24。

威戈神擁有9年美職體系資歷，並曾在2017到19年連3年升上大聯盟，打滾過日本、南韓職棒，去年球季回到美職體系，效力紅雀、紅人隊體系，整季於3A出賽繳出7勝、防禦率3.89，總計152.2局送出118次三振，曾在5月獲選國際聯盟最佳單周投手，投球局數和每局被上壘率是聯盟第一，防禦率則是聯盟第二。

威戈神不管在美職或亞洲職棒都有成績背書，今年為悍將扛起賽季首戰，原本被期待是一號洋投的戰力，然而在中職戰場並未發揮期待戰力，一度因為傷勢長期缺陣，從威戈神本季首戰3月29日至今，共計145天，僅在一軍出賽7場，為球隊拿下2勝。

威戈神最終在831大限前遭到割捨，留下的洋將空缺，悍將改註冊悍里歐。