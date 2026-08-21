韓職／王彥程因罹患肺炎住院被移出一軍 預計回歸時間曝光

據韓國媒體報導，韓職韓華鷹隊25歲台灣左投王彥程，因罹患肺炎住院，可能只需跳過一次先發，就能歸隊。

韓華鷹球團表示，王彥程今天因肺炎住院，待病情好轉後就會出院。球團目前預估，可能只需要跳過一次先發輪值，之後就能歸隊。王彥程因病被移出一軍後，將由剛交易來的李炯範遞補進入一軍名單。

王彥程原本因出現感冒、全身痠痛等症狀前往醫院就診，之後接受進一步檢查，被診斷出肺炎並住院治療。目前確切身體狀況仍未對外公布。

本季至今王彥程出賽23場，10勝5敗、防禦率3.52，勝投數並列聯盟第5，防禦率單獨排名第5。韓媒指出，王彥程的表現不遜於柳賢振、外籍王牌投手懷特（Owen White），已成為韓華先發輪值重要支柱。

王彥程預計將代表中華隊出征名古屋亞運，中華隊預計9月9日全員報到後展開集訓。