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中職／悍將洋將取捨難題 後藤光尊：鈴木駿輔也要列入比較

中央社／ 新北21日電
後藤光尊坦言鈴木駿輔也必須納入洋將比較。圖／富邦悍將提供
後藤光尊坦言鈴木駿輔也必須納入洋將比較。圖／富邦悍將提供

中華職棒831洋將登錄大限倒數，富邦悍將隊取捨的難題，讓總教練後藤光尊也坦言苦惱，「包含鈴木駿輔在內，每個人都是比較的對象。」

悍將目前已登錄鈴木駿輔、魔力藍（ShawnMorimando）、威戈神（Aaron Wilkerson）、瑪帝斯（Quinton Martinez）4名洋投，二軍還有育成洋將山崎正義待命，8月又陸續簽下悍里歐（A.J.Candelario）、泰威（Tyler Ivey）。

觀察洋投的時間吃緊，今天賽前新莊棒球場又下起大雨，原訂先發的瑪帝斯若無法順利登板，後藤光尊接受媒體聯訪時先透過翻譯表示：「影響會蠻大的，還蠻煩惱的。」也自己用中文強調「有問題」。

由於目前登錄滿額，後藤光尊也表示，2位新洋投若要在一軍觀察的話，勢必要註銷球員，但目前要在一軍或二軍登板，需要跟球團一起好好討論。

雖然鈴木駿輔今年整季表現穩定，不過在洋將取捨的評估下，後藤光尊表明每個人都會列入比較，「或許他（鈴木駿輔）最後一次登板有什麼狀況也說不一定，有很多需要考量，所以很難做決定。」

鈴木 中華職棒 後藤光尊

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