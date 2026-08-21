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中職／陳柏凱簽約金破阿甘障礙 悍將領隊陳昭如：想為台灣留下好手

中央社／ 記者蘇志畬新北21日電
富邦悍將以新台幣650萬元簽下狀元陳柏凱，突破中職的「阿甘障礙」。 中央社
富邦悍將以新台幣650萬元簽下狀元陳柏凱，突破中職的「阿甘障礙」。 中央社

富邦悍將以新台幣650萬元簽下狀元陳柏凱，突破中職的「阿甘障礙」，悍將領隊陳昭如指出，除了反映時代演進，也是陳柏凱具有相應實力，希望與國外職棒競爭下，留住台灣好手。

悍將今天宣布簽下9位選秀新人，其中陳柏凱簽約金650萬元，另有100萬元訓練津貼及100萬元激勵獎金，合約總值達850萬元，超越2002年興農牛隊以600萬元簽約金簽下「阿甘」蔡仲南後立下的障礙。

陳昭如今天接受媒體聯訪時表示，蔡仲南的障礙已是20多年前的事，球隊取得狀元籤後經過長時間評估，希望提出的簽約條件能夠反映陳柏凱的實力，「他也有旅外的機會，也有在談，我們也希望能簽下第1指名，他的品格、條件也都很好。」

陳昭如指出，評估過近年高中球員到美國、日本職棒的簽約金，因此提出最終的簽約內容，其中650萬元簽約金外，100萬元訓練津貼也確定領得到，「750萬元來看，大約是20到25萬美元，希望他覺得留在台灣也是有很好的肯定。」

悍將希望提供高中畢業球員一條不同的職涯路徑，陳昭如表示，近年先進中職再旅外也有很好的案例，「以現在中職的環境、薪資條件，讓球員能有更多選擇，希望他們覺得留在台灣，也能夠被看見、被重視、被培育。」

也因此，悍將特別提出100萬元訓練津貼，只要陳柏凱休季期間提出訓練方案，就可實報實銷，陳昭如表示，球隊近年都有送球員前往日本的Next Base、美國的Driveline等訓練機構精進，「我們希望球員看重的不只是簽約金，而是球隊對於培育他的承諾。」

富邦悍將 選秀 職棒

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