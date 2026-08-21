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中職／蘇緯達申請任意引退 轉戰中信旗下業餘成棒台壽霸龍

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中職／蘇緯達申請任意引退 轉戰中信旗下業餘成棒台壽霸龍

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中信兄弟蘇緯達因個人生涯規畫，主動向球團提出終止選手契約之請求，球團已於今日正式向中華職業棒球大聯盟遞交「任意引退」申請。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟蘇緯達因個人生涯規畫，主動向球團提出終止選手契約之請求，球團已於今日正式向中華職業棒球大聯盟遞交「任意引退」申請。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟球團今天宣布，陣中資深內野手蘇緯達因個人生涯規畫，主動向球團提出終止選手契約之請求。球團在充分溝通並尊重其意願後，已於今日正式向中華職業棒球大聯盟遞交「任意引退」申請，並協助其轉往同屬中信育樂旗下的業餘成棒隊「台中台壽霸龍成棒隊」延續棒球生涯，持續在不同舞台為臺灣棒球貢獻心力。

蘇緯達於2015年透過季中選秀會加盟兄弟，披上黃衫征戰逾十個球季。在職棒生涯中，蘇緯達以極具破壞力的長打能力與強心臟著稱，更是中職史上著名的「關鍵殺手」與「代打之王」。2020年球季，他單季轟出5支代打全壘打，樹立聯盟單季代打全壘打紀錄，生涯累計8支代打全壘打，更是名列聯盟歷史頂尖紀錄。無論是擔任先發重砲或是關鍵時刻代打建功，蘇緯達多次以驚天一擊帶領球隊逆轉戰局，為球迷留下無數熱血且感動的經典瞬間。

依據中華職棒聯盟「任意引退球員及申請復籍規定」，球團已正式為蘇緯達辦理任意引退程序。未來蘇緯達將正式加盟台中台壽霸龍成棒隊，期望藉由其豐富的職棒實戰經驗、重砲身手以及職業級的訓練態度，帶領業餘年輕選手成長，同時也延續個人棒球生涯。

兄弟球團由衷感謝蘇緯達多年來為黃衫軍的全力付出與貢獻，並獻上最誠摯的祝福，期盼蘇緯達在臺中台壽霸龍成棒隊展開嶄新的篇章，持續在球場上發光發熱。

蘇緯達 中信 中職

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