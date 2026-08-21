中職／外野3跑車扛主視覺！兄弟首次賽車主題日 洲際棒球場變身賽道

中信兄弟隊將於8月29日至30日於台中洲際棒球場首次推出賽車主題日「Let’s Race 洲際大獎賽」，將棒球場化身競速賽道，以 SPEED（速度）、POWER（力量）、FEARLESS（無所畏懼） 三大核心精神為主軸，帶領球迷感受棒球與賽車交織而成的速度與熱血。

本次主視覺將棒球場上的競速感與賽車元素巧妙融合，打造專屬於中信兄弟的「洲際大獎賽」世界觀。兄弟「外野三跑車」岳政華、宋晟睿與許庭綸，分別象徵速度、力量與無畏精神，搭配兄弟專屬塗裝賽車與充滿速度感的黃色光束線條，展現兄弟全速前進的氣勢；Passion Sisters妮可則手持經典黑白格紋旗，化身揮旗手，象徵與球迷們一起迎接兄弟們的勝利。

主題日現場也將規劃多項賽車相關活動體驗，從模擬器、小小卡丁車到趣味任務體驗，讓球迷親自感受競速魅力，一起加入這場屬於中信兄弟的「Let’s Race 洲際大獎賽」。

洲際大獎賽現場將設置賽車模擬器，讓球迷親自感受高速過彎、加速與競速的刺激體驗，化身賽車手挑戰自己的最佳單圈成績；競速樂趣不只屬於大人，4至12歲的小小賽車手，也能來到現場體驗卡丁車，感受駕駛的樂趣，除了開放會員限定體驗時段，也將開放現場球迷預約體驗，讓大小球迷都能一起加入這場洲際大獎賽。

另外還有攤位活動「電流急急棒」趣味任務，特別以台中市輪廓設計的「電流急急棒」賽道，考驗球迷的專注力與手眼協調，完成挑戰即可獲得洲際大獎賽限定徽章貼紙乙張。