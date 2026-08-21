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中職／不需「包裝」總額就破600萬 陳柏凱畫時代簽約金：謝謝球團肯定

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將隊選秀狀元陳柏凱（右）以簽約金650萬元加盟，另有100萬元訓練津貼及100萬元激勵獎金，同樣效力悍將的哥哥陳品宏（左）在今年選秀也到場相挺。本報資料照片
富邦悍將隊選秀狀元陳柏凱（右）以簽約金650萬元加盟，另有100萬元訓練津貼及100萬元激勵獎金，同樣效力悍將的哥哥陳品宏（左）在今年選秀也到場相挺。本報資料照片

富邦悍將隊今年挑選的狀元郎陳柏凱，確定光是簽約金本身就有650萬元，打破蔡仲南高懸24年的紀錄。陳柏凱表示，知道這份合約背後代表的責任，「接下來我會努力用場上的表現，一步一步證明自己。」

悍將在今年選秀共挑9人，今天公布已經全數完成談約，來自大溪高中的右投右打內野手陳柏凱，球團給予破中職紀錄的650萬元簽約金，另有100萬元訓練津貼及100萬元激勵獎金，雙方簽下2.5年合約，一軍月薪為10萬元。

興農牛隊2002年以600萬元簽約金簽下選秀狀元蔡仲南，成為中職紀錄、「阿甘障礙」，逾20年的時光流轉，儘管球團近年以激勵獎金、訓練費等名義「包裝」合約總額，實際上已衝破蔡仲南的紀錄，但只論「簽約金」本身的史上最高數字不曾被打破。隨著物價飛漲、大物出走，幾乎年年掀起討論，如今由傳承興農牛隊史的富邦悍將隊在24年後打破紀錄。

今年選秀會上悍將挑選陳柏凱後，領隊陳昭如就被問到簽約金突破600萬元的可能性，她當時回應「審慎評估、拭目以待」，留給外界想像空間，今天證實衝破天花板。

陳柏凱透過經紀公司回覆，「謝謝富邦悍將對我的重視，從選秀結束後，就十分積極與我討論合約內容，給我很大的肯定。我也知道，這份肯定背後代表的是責任，接下來我會努力用場上的表現，一步一步證明自己。」他目前正參加U18亞洲青棒錦標賽中華隊集訓，將在賽事落幕後向悍將報到，悍將也將安排加盟儀式。

中職 富邦悍將 選秀

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