中職／阿甘障礙破了！悍將簽約金650萬+200萬簽下狀元陳柏凱

富邦悍將球團公布今年選秀簽約，今天確定與9名球員完成談約，選秀狀元陳柏凱以650萬元、打破中華職棒紀錄的簽約金加盟，另有100萬元訓練津貼及100萬元激勵獎金，合約總值達850萬元同為高中生新秀歷史新高。悍將球團表示，期望陳柏凱能將這份破紀錄的肯定轉化為前進動力，在進入高強度的職棒舞台後持續精進自我，早日成為球隊倚重的核心戰力。

悍將球團本次選入的選秀狀元大溪高中右投右打內野手陳柏凱，球團給予破中華職棒紀錄的650萬元簽約金肯定，另有100萬元訓練津貼及100萬元激勵獎金，雙方簽下2.5年合約，一軍月薪為10萬元。悍將球團除了給予陳柏凱破紀錄的簽約金肯定外，未來將安排海外培訓，協助陳柏凱加入悍將後的相關訓練，期待陳柏凱選手進入職棒後，能有更優秀的成績和表現。

陳柏凱目前正參加亞洲U18青棒錦標賽中華隊集訓，待賽事結束後，再與球隊報到，他透過球團表示：「謝謝富邦悍將對我的重視，從選秀結束後，就十分積極與我討論合約內容，給我很大的肯定。我也知道，這份肯定背後代表的是責任，接下來我會努力用場上的表現，一步一步證明自己。」

第二輪指名來自中國文化大學的左投左打余冠諭，以480萬元簽約金、80萬元激勵獎金加盟；第三輪效力於業餘新北凱撒的左投左打陳霆豪，其簽約金為370萬元並附帶95萬元激勵獎金。兩名大專與業餘潛力左投皆與球團簽下1.5年的合約，一軍月薪為10萬元，期盼他們能迅速適應職棒節奏，厚實悍將投手深度。

第四輪指名來自穀保家商的右投右打外野手帕蘇拉．塔基斯利尼安，以310萬元簽約金與70萬元激勵獎金加盟，簽下2.5年合約，一軍月薪為10萬元；第五輪選入台灣體育大學右投右打投手秦琮恩，以240萬元簽約金與50萬元激勵獎金入團，合約期為1.5年，一軍月薪為10萬元；第六輪則為普門中學的右投右打內野手全永樂，以190萬元簽約金與70萬元激勵獎金簽下2.5年合約，一軍月薪為10萬元。

第七輪為來自國立台東大學的左投左打投手李聖韓，以100萬元簽約金、50萬元激勵獎金加盟；第八輪則是來自臺灣體育大學的右投左打投手劉建廷（原名：劉建利），以65萬元簽約金與50萬元激勵獎金入隊。這兩名大專投手皆簽下1.5年合約，一軍月薪同為10萬元。第九輪選入來自穀保家商的內野手吉路・少瑪，以簽約金15萬元與激勵獎金50萬元加盟，一軍月薪10萬元。

富邦悍將球團公布今年選秀簽約，今天確定與9名球員完成談約。圖／富邦悍將隊提供

悍將2026年度選秀會全數新秀完成合約加盟共識，另外也以自主培訓合約簽下彰化藝中畢業的左投手許丞郡。目前已有部分選手加入悍將二軍運作，尚未加入的選手除參與國際賽之外，也將在近期完成報到，球團期待年輕新秀們在投入球隊訓練後，早日成為悍將重要戰力、在職棒舞台發光發熱。