中職／李珠珢8月「罕見0應援」 9月總共8場有5場在大巨蛋

富邦悍將韓籍啦啦隊女神李珠珢昨天公布9月班表，總共8場賽事創個人本季新高，其中有5場是在台北大巨蛋，3場在新莊球場。

李珠珢9月1日和2日在大巨蛋應援是平日賽事，4、5、6日在大巨蛋是星期五、六、日，將舉辦「悍將中學」主題日。26、27、28日在新莊球場是星期六、日、一，將舉辦啦啦隊「寵愛天使」主題日。

回顧李珠珢今年應援場數，4月原本只應援3場，後來加開到5場，但1場因雨延賽，所以總共4場。5月總共6場。6月原本3場，1場因雨延賽，所以總共2場。7月總共4場，但明星賽陪母親看醫生，所以總共3場。

李珠珢8月原定應援2場，但都因雨延賽，所以單月0應援。總計李珠珢已應援15場，若9月能順利全勤將來到23場。