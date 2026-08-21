聽新聞
0:00 / 0:00
中職／李珠珢8月「罕見0應援」 9月總共8場有5場在大巨蛋
富邦悍將韓籍啦啦隊女神李珠珢昨天公布9月班表，總共8場賽事創個人本季新高，其中有5場是在台北大巨蛋，3場在新莊球場。
李珠珢9月1日和2日在大巨蛋應援是平日賽事，4、5、6日在大巨蛋是星期五、六、日，將舉辦「悍將中學」主題日。26、27、28日在新莊球場是星期六、日、一，將舉辦啦啦隊「寵愛天使」主題日。
回顧李珠珢今年應援場數，4月原本只應援3場，後來加開到5場，但1場因雨延賽，所以總共4場。5月總共6場。6月原本3場，1場因雨延賽，所以總共2場。7月總共4場，但明星賽陪母親看醫生，所以總共3場。
李珠珢8月原定應援2場，但都因雨延賽，所以單月0應援。總計李珠珢已應援15場，若9月能順利全勤將來到23場。
李珠珢9月應援日期：
9月1日、2日（台北大巨蛋）。
9月4日、5日、6日（台北大巨蛋）。主題日：悍將中學
9月26日、27日、28日（新莊球場）。主題日：寵愛天使
《Run&Roar奔龍而上》嘖嘖募資限時 35 折
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。