快訊

Google旗艦級筆電傳9月登場！合作華碩推Googlebook 規格定價外洩不便宜

中職／李珠珢8月「罕見0應援」 9月總共8場有5場在大巨蛋

韓國瑜2度握手破冰！被問飆罵事件 傅崐萁回2字

聽新聞
0:00 / 0:00

棒球／李灝宇哥哥轉戰中國CPB！棄打從投名將、前悍將洋投也同隊

聯合新聞網／ 綜合報導
李灝昇。 聯合報系資料照
李灝昇。 聯合報系資料照

中國城市棒球聯賽（CPB）夏至聯賽日前開打，福州海峽隊終於在昨天公布球員名單，大聯盟老虎隊台灣內野手李灝宇的哥哥李灝昇出現在球員名單內。

現年25歲的李灝昇是一名投手，曾就讀鶯歌工商、開南大學，最快球速達148公里，曾在2023與2024年投入中華職棒選秀，可惜都沒有獲選。

李灝昇之後轉往業餘爆米花聯盟發展，今年6月再度參加中職新人測試會，但未獲得推薦，因此無緣參加中職選秀。

李灝昇如今決定轉往中國賽場，加入福州海峽。昨天福州海峽公布的球員名單中，還有曾棄打從投效力Lamigo桃猿和中信兄弟隊的名將洪宸宇、前兄弟隊自培選手林逸翔、前統一獅隊投手陳育軒、前富邦悍將隊洋投迪倫（Dylan Unsworth），總教練是「二代象」成員許駿昇（原名許閔嵐）。

曾棄打從投的兄弟名將洪宸宇。 聯合報系資料照
曾棄打從投的兄弟名將洪宸宇。 聯合報系資料照

前富邦悍將洋投迪倫。 聯合報系資料照
前富邦悍將洋投迪倫。 聯合報系資料照

富邦悍將 中信兄弟 李灝宇 棒球 中職

相關新聞

日職／頻遭酸民私訊攻擊不忍了！孫易磊霸氣回嗆：管好你自己

日本職棒火腿隊台灣火球男孫易磊，昨天繳出1局無失分好投，收下本季第4次中繼成功。賽後他公布酸民私訊攻擊他的截圖，孫易磊曬出「管好你自己」梗圖霸氣回嗆。

棒球／李灝宇哥哥轉戰中國CPB！棄打從投名將、前悍將洋投也同隊

中國城市棒球聯賽（CPB）夏至聯賽日前開打，福州海峽隊終於在昨天公布球員名單，大聯盟老虎隊台灣內野手李灝宇的哥哥李灝昇出現在球員名單內。

中職／阿甘障礙破了！悍將簽約金650萬+200萬簽下狀元陳柏凱

富邦悍將球團公布今年選秀簽約，今天確定與9名球員完成談約，選秀狀元陳柏凱以650萬元、打破中華職棒紀錄的簽約金加盟，另有100萬元訓練津貼及100萬元激勵獎金，合約總值達850萬元同為高中生新秀歷史新高。悍將球團表示，期望陳柏凱能將這份破紀錄的肯定轉化為前進動力，在進入高強度的職棒舞台後持續精進自我，早日成為球隊倚重的核心戰力。

中職／李珠珢8月「罕見0應援」 9月總共8場有5場在大巨蛋

富邦悍將韓籍啦啦隊女神李珠珢昨天公布9月班表，總共8場賽事創個人本季新高，其中有5場是在台北大巨蛋，3場在新莊球場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。