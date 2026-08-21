棒球／李灝宇哥哥轉戰中國CPB！棄打從投名將、前悍將洋投也同隊

中國城市棒球聯賽（CPB）夏至聯賽日前開打，福州海峽隊終於在昨天公布球員名單，大聯盟老虎隊台灣內野手李灝宇的哥哥李灝昇出現在球員名單內。

現年25歲的李灝昇是一名投手，曾就讀鶯歌工商、開南大學，最快球速達148公里，曾在2023與2024年投入中華職棒選秀，可惜都沒有獲選。

李灝昇之後轉往業餘爆米花聯盟發展，今年6月再度參加中職新人測試會，但未獲得推薦，因此無緣參加中職選秀。

李灝昇如今決定轉往中國賽場，加入福州海峽。昨天福州海峽公布的球員名單中，還有曾棄打從投效力Lamigo桃猿和中信兄弟隊的名將洪宸宇、前兄弟隊自培選手林逸翔、前統一獅隊投手陳育軒、前富邦悍將隊洋投迪倫（Dylan Unsworth），總教練是「二代象」成員許駿昇（原名許閔嵐）。

曾棄打從投的兄弟名將洪宸宇。 聯合報系資料照