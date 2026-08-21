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日職／頻遭酸民私訊攻擊不忍了！孫易磊霸氣回嗆：管好你自己
日本職棒火腿隊台灣火球男孫易磊，昨天繳出1局無失分好投，收下本季第4次中繼成功。賽後他公布酸民私訊攻擊他的截圖，孫易磊曬出「管好你自己」梗圖霸氣回嗆。
孫易磊昨天在社群平台分享截圖，有位酸民私訊他，「孫哥，拜託你加點油吧！後援投手還放火到底是怎樣？今天更誇張，什麼狀態啊，受不了餒，有那麼難維持狀態嗎？」、「真可憐，壓制不了就回來吧！丟臉」。
根據對話紀錄，這位酸民去年8月11日就曾私訊孫易磊：「拜託加油點啊！第二局就撐不住失分，真的唉。」
孫易磊不只將對話紀錄公布，還附上知名實況主亞洲統神（張嘉航）大兒子晨晨的「管好你自己」梗圖。該球迷事後也發文向孫易磊道歉。
現年21歲的孫易磊本季在一軍出賽12場（2場先發），20局送出20次三振，防禦率2.70。
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