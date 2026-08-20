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中職／兄弟對戰天空龍3連勝 8月打下9勝4敗勝率突破5成

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
岳政華連兩天敲勝利打點。圖／中信兄弟提供
岳政華連兩天敲勝利打點。圖／中信兄弟提供

中信兄弟下半季戰績急起直追，今天在台北大巨蛋對上味全龍隊，德保拉7局無失分壓制「天空龍」，打線則靠10支安打的有效串連，終場以4：3擊敗味全龍隊，收下對戰3連勝，8月至今拿下9勝4敗，下半季戰績15勝14敗、勝率突破5成。

兄弟昨天面對龍隊本土投手打下勝利，今天對上先發洋投魔神龍，打線依舊有所突破，一開賽就靠保送和安打攻佔一、三壘，岳政華昨天敲致勝3分砲，今天首打席再擊出高飛犧牲打替球隊敲回第1分，之後王威晨安打、江坤宇二壘打都帶有打點，兄弟首局就打下3：0領先。

6局上兄弟高宇杰、岳東華連兩棒敲出安打，把魔神龍打退場，接著張士綸高飛犧牲打再添保險分，替兄弟拉開4分差。

兄弟先發投手德保拉今天則完全壓制龍隊攻勢，主投7局用89球，只被敲出3支安打，送出4次三振，沒有失分。之後交由牛棚接手，8局下吳俊偉登板，先被龍隊追回2分，9局下終結者李振昌也在2出局後投出觸身球再被王順和敲二壘打失1分，但最終守住球隊的1分領先，關門成功。

德保拉以好投拿下本季第7勝、生涯第78勝，並獲選單場MVP；岳政華連兩天敲回勝利打點。魔神龍則是先發5.1局用110球，被揮出8支安打，失4分（3分自責分），吞本季第3敗。

張士綸連續18場安打、連23場上壘。圖／中信兄弟提供
張士綸連續18場安打、連23場上壘。圖／中信兄弟提供

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