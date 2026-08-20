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中職／葉總批評後轉牛棚 郭郁政：他希望我們好

中央社／ 台北20日電
味全龍隊投手郭郁政轉為牛棚。味全龍提供
味全龍隊投手郭郁政轉為牛棚。味全龍提供

中華職棒味全龍隊投手郭郁政近期定位從先發轉為牛棚，他以把握出賽機會為優先，談到先前被總教練葉君璋重話批評，郭郁政認為葉總是以父親角度看選手，「他希望我們好。」

郭郁政在6日先發登板投4.2局掉6分，比賽中發生接球失誤、忘記補位、忘記牽制次數等狀況，讓葉君璋罕見對自家選手說重話，認為郭郁政不該犯這麼基本的錯誤。

郭郁政今天接受媒體聯訪時表示，發生失誤後自己的專注力跑掉，「一直在想那個失誤，變得綁手綁腳。」隔天教練也有跟他討論這些錯誤，郭郁政認為，葉總有點像是父親的角色，「爸爸總是希望小孩可以有好的表現，葉總也希望我們好。」

龍隊考量接下來季後賽的安排，郭郁政將從先發轉為中繼，他認為現在只要球隊給予機會，自己就會好好把握，面對錯誤就是從中學習，努力變得更好，「我不會去特別想什麼，只要有出賽機會就好。」

郭郁政 牛棚 批評

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