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日職／孫易磊連2天登板 三振解除危機振臂大吼奪中繼成功

中央社／ 記者蘇志畬台北20日電
孫易磊。圖／北海道日本火腿鬥士隊 ⒸH.N.F.提供(資料照)
孫易磊。圖／北海道日本火腿鬥士隊 ⒸH.N.F.提供(資料照)

日職火腿隊台灣投手孫易磊昨天救援失敗，今天仍在領先時刻登板，1局無失分奪得中繼成功的表現回報信任，孫易磊用三振化解危機後更是振臂大吼，鼓舞自己。

效力日本職棒北海道日本火腿鬥士隊的孫易磊今天在7局上登板，面對福岡軟銀鷹隊打線，連續解決山本祐大、牧原大成，接著雖被廣瀨隆太敲出二壘安打，但他隨後三振掉代打的川瀨晃，守住球隊當時3比1的領先。

孫易磊近期扛起火腿隊牛棚勝利組任務，昨天中繼0.2局掉1分，讓球隊從領先變平手；今天仍獲得教練團重用，此役用16球投完1局，被敲1支安打無失分，另有1次三振，取得中繼成功，最快球速156公里。

火腿隊在7局下靠清宮幸太郎、野村佑希開轟，一度將領先擴大到5比1，然而8局上軟銀強打栗原陵矢回敬滿貫砲將比數扳平，兩隊打完12局比數仍是5比5，最終握手言和。

孫易磊 北海道 日本火腿鬥士

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