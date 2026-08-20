中職／龍隊全聯盟最難被完封 彼得森：關鍵是誰踏本壘板最多次

今年中華職棒6隊有5隊被完封10次以上，而味全龍隊僅被完封4次，縱使打擊數據非聯盟頂尖，但教練彼得森認為得分方式很多，「棒球最終還是看誰踏到本壘板最多次。」

龍隊今年團隊打擊率2成46在6隊中排名第5，長打率0.341並列第4，卻有著極高的得分效率，得點圈打擊率2成75、長打率0.376都排第1，也讓他們成為最難被完封的隊伍。

對於這個現象，一軍攻擊統籌教練彼得森（TygerPederson）今天接受中央社記者訪問時表示，球隊其實在跑壘、得分等數據上是聯盟頂尖，「要得分有很多方式，最重要的數據就是，你有多少次踏上本壘，還有擊敗對手多少次，這點我們今年做得最好」。

龍隊球員今年場上、場下都展現出自在態度，彼得森認為關鍵還是球員的心理建設、信心及準備，教練團提供許多支援，「或許他們今年準備最充足。棒球IQ每天不斷被挑戰，然後成長。我們這個團隊也不斷灌輸球員信心，讓他們能夠相信自己，才能打造出一支好的隊伍。」

彼得森也透露，球隊運用許多科技與數據分析幫助球員，「透過研究大量的比賽影片來協助球員備戰。我們的訓練過程非常注重細節，就是為了幫助選手們激發出最佳潛能。2026年的棒球界已經有著非常豐富的資訊，能夠妥善運用資源、發揮運動員的最大價值，是一項非常關鍵且可貴的專業技能。」