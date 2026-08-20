棒球／民生國中棒球隊睽違多年重返國際賽場 遠征沖繩傳承KANO精神

嘉義市立民生國中體育班棒球隊明天出發，遠征日本沖繩參加首屆「台灣—沖繩中學硬式棒球大會」，賽程明天到25日，睽違多年再度站上國際交流舞台，將與沖繩當地頂尖中學硬式棒球隊交手，以球會友、切磋球技，為嘉義棒球精神寫下新篇章。

市長黃敏惠表示，民生國中棒球隊比賽經驗豐富，此次能順利成行，除市府輔導及經費挹注，也獲得嘉義城隍廟、地藏庵及各界團體大力支持，成為小將遠征日本的堅強後盾。她期盼選手把平日訓練成果帶上國際舞台，透過賽事及文化交流拓展視野。教育處長郭添財表示，嘉市是台灣棒球原鄉，這趟沖繩之行不只是競技交流，更是一堂珍貴的國際教育課程。期勉小將踏上與甲子園相同規格的黑土球場，秉持KANO「永不放棄」的精神，展現嘉義孩子的拚勁與運動家風度，以球會友、行銷嘉義。

民生國中校長張金龍指出，賽事22日至23日在日本職棒阪神虎隊春訓基地「宜野座球場」舉行，球場鋪設與甲子園相同的經典黑土。本屆採單循環賽制，民生國中將接連迎戰沖繩中學硬式棒球三大聯盟代表隊，22日先後對戰PONY聯盟及Young聯盟代表隊，23日再與Boys聯盟代表隊交手，挑戰高強度賽事。

除了比賽，大會也邀請前日本職棒阪急勇士隊球星石嶺和彥、山沖之彥親自指導，分享投打技術及日本職棒訓練經驗，並與教練團座談交流。22日晚間安排跨國交流晚會，台日選手及教練將透過文化表演、互動活動增進情誼。民生國中此次遠征沖繩，不僅是技術與戰力的考驗，更肩負傳承嘉義棒球文化的使命。從KANO走過甲子園的歷史，到新世代小將踏上沖繩黑土球場，嘉義棒球精神將再次跨越海洋，讓台日基層棒球交流延續下去。

嘉義市立民生國中體育班棒球隊明天出發，遠征日本沖繩參加首屆「台灣—沖繩中學硬式棒球大會」。圖／嘉市府提供