中職／台鋼再簽大聯盟級新洋投威鳳山 永田颯太郎明一軍亮相

台鋼雄鷹隊再簽新洋投！今天宣布簽下有大聯盟資歷的右投威鳳山（Wilmer Font），他已抵達台灣並開始加入球隊訓練，球衣背號80號。

威鳳山有過6年大聯盟資歷，2012年在大聯盟初登板，總計出賽96場，包括22場先發，戰績7勝11敗，共投151.2局，送出150次奪三振，防禦率5.82。

威鳳山在2021年轉戰韓職發展，效力SSG登陸者的兩個球季共出賽53場，戰績21勝11敗，共投329.2局，被擊出255支安打，送出327次奪三振，防禦率3.03。今年則在墨西哥聯盟出賽，以100次三振奪年度三振王，是墨聯史上第四位百K投手。

台鋼雄鷹隊內野手永田颯太郎。圖／台鋼雄鷹隊提供

除了洋將戰力補強，今年季中選秀第二輪挑中的內野手、有過日職二軍資歷的永田颯太郎也已入隊，18日在二軍初登場，分別以先發二壘手、三壘手的身分出賽，目前在二軍累計8打數3安打，預計將於明天登錄一軍。