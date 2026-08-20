中職／左投王伯洋得點圈展現強心臟 感謝教練多磨一年

「二、三壘有人我覺得投起來最輕鬆。」中華職棒味全龍隊26歲左投王伯洋今年首次升上一軍，展現出強心臟特質，得點圈有人被打擊率僅0.091，他歸功於在二軍多練功一年的成果。

王伯洋昨天在8局上2出局、一二壘有人時登板中繼，雖然先暴投讓中信兄弟攻佔二三壘，但仍成功讓左打的岳東華敲出滾地球出局，完成任務；王伯洋今年在得點圈有人的30打席僅被敲2支安打，面對二三壘有人的6打席及滿壘的5打席則未被敲安。

王伯洋接受中央社記者訪問時表示，季初自己多半是在球隊大比分領先或落後時上場，但經過教練觀察，下半季開始逐漸在低比分、壘上有人時登板，「我自己喜歡壘上有人投球，心情比較平靜，能夠簡單去跟打者對決，被打就被打。」

王伯洋在2023年以自主培訓方式加入味全龍隊，2024年曾在二軍投出防禦率2.57、10次中繼成功的成績，但直到今年才轉為正式球員升上一軍，回顧這段歷程，王伯洋要感謝教練讓自己在二軍多練一年。

「2024年我覺得應該有機會上，但教練要我再等等。」王伯洋說：「幸好有多那一年準備，現在才會覺得我真的準備好了。」王伯洋指出，選手有時覺得自己已能發揮到100分，但從教練眼裡，「他們希望的是你能穩定發揮80分。我那時候一場很好、一場沒那麼好，表現不夠穩定。」

第1個一軍賽季，王伯洋至今出賽18場、防禦率2.19，拿下3次中繼成功，也感受到體能的負擔，王伯洋笑說：「剛開季自己一直練、一直衝，看隊友每天都蠻輕鬆的。後來季中體能下滑，才知道那是為了120場賽季。」

現在王伯洋也明白，要透過儲備體能、訓練時節省體力才能度過一整季，球隊也提供肌肉量、反應速度等數據檢測，讓球員了解疲勞狀況。龍隊接下來還有季後賽要打，王伯洋先不想太多，他說：「第一年能衝到哪裡就到哪裡，反正就當經驗。」