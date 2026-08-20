中職／悍將新洋投曲折人生…MLB初登板產生懷疑 轉行賣保險、太陽能板

富邦悍將隊今天宣布簽下新洋投泰威（Tyler Ivey），2017年選秀由太空人隊第三輪挑選，自此展開的職棒故事充滿曲折，一度對棒球失去熱情，轉行銷售保險、太陽能板，卻在一場社區棒球比賽的登板，重新在指尖感受到棒球縫線帶來的悸動。

泰威在大聯盟的唯一登板為2021年5月21日面對遊騎兵隊先發4.2局失4分，初登板之後，太空人將他下放3A，而他並未在規定的3天內向球隊報到，因為他心中已燃起懷疑，自己究竟是否還想繼續打球？

2020、21年賽季，泰威一直帶著手肘傷痛投球，害怕失去位置，讓他選擇隱瞞傷勢；實際上，初登板的那一戰，他的手指失去知覺，感覺不到手中那顆縫線球的轉動，而他是在事後才知道，自己患了胸廓出口症候群。不只身體上的病痛，他還與心理搏鬥，感覺自己已無法全心全意站上賽場，「有一件事裝不出來，那就是熱情。」

泰威在2022年5月決定退役，他說這並非任何單一原因造成，而是一點一滴累積到已超出自己可以負荷的極限。時任太空人教頭的貝克（Dusty Baker）在他決定退役後打了電話給他，並不是勸他，而是告訴他，可以理解他想要休息，也可能之後身體會神奇地恢復，「或許幾年後，你會接到一通電話，至少把這個可能性考慮進去。」

泰威退役後轉行業務員，銷售過人壽保險、太陽能板，他不再看棒球比賽，只關心太空人是否打進季後賽。他以為人生從此不會再有棒球，就在2024年夏天，他先是應鄰居之邀，為一支德州社區球隊擔任投手教練，隨後在缺人情況下登板投球，面對3人次連飆3K，最快球速145公里，而他這次感覺到了自己的手指。

泰威說，在那次登板之前，自己沒有任何訓練，不曾認真投球，卻驚奇發現自己還能把球投進好球帶，球路依然很有威力，他開始在想自己還能投到什麼程度，「有一連串巧合接連發生，而我做的每一件事、去的每一個地方，所有道路都指向棒球。」他開始研究生物力學，這才發現當年只靠著天賦打球的自己，投球機制有多糟糕，「我的手臂沒有爆掉，根本就是奇蹟。」

動念重返棒球的泰威，在2025年5月回到仍握有他的合約權的太空人，去年共在3A出賽27場（25場先發），取得4勝10敗、防禦率5.83，球季結束後選擇成為自由球員，本季轉戰墨西哥聯盟，出賽18場（17場先發），繳出5勝7敗、防禦率5.74，如今來到台灣，繼續為棒球生涯打拚。