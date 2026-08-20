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中職／悍將新洋投泰威擁有MLB經驗 831洋將登錄大限前新選擇

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
富邦悍將隊簽下美籍右投泰威。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊簽下美籍右投泰威。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊積極備戰下半季賽事，今天宣布簽下右投手泰威（Tyler Ivey），擁有美國職棒大聯盟經驗，日前已抵達台灣並至二軍報到調整，加盟後進一步強化外籍戰力先發輪值的競爭力。

今年30 歲的泰威是美國籍，身高193公分、體重88公斤，是右投右打的先發型投手，2017年美國職棒選秀會第3輪第91順位被太空人隊選中，小聯盟體系發展完整，職棒生涯展現出優異的三振率，並於 2021年首度登上大聯盟，出賽1場無關勝敗。

泰威在2022年季中選擇從職棒退役，並短暫轉行，去年初決定重返投手丘並回到太空人隊體系，整季在3A出賽27場（25場先發）、合計122局，投出4勝10敗、防禦率5.83， 並投出102次三振；泰威今年轉戰墨西哥聯盟新拉雷多貓頭鷹隊，來台前出賽18場（17場先發）、合計78.1局，奪三振85次，戰績5勝7敗、防禦率5.74。

悍將球團表示，泰威本季展現長局數能力與高三振率的投球特色，身體狀況與球威均維持在良好水準，已在二軍調整備戰，期待在831洋將登錄大限前充實外籍戰力的選擇，為下半季衝刺戰績提供堅實的後盾。

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