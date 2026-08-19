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中職／劉時豪驚天3分砲助雄鷹逆轉勝 陳鏞基台東告別戰2打點謝幕

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
劉時豪敲出超前三分砲，最後助台鋼雄鷹擊敗統一。 台鋼雄鷹提供
劉時豪敲出超前三分砲，最後助台鋼雄鷹擊敗統一。 台鋼雄鷹提供

「台灣轟炸機」陳鏞基生涯在家鄉台東的最後一場出賽，所屬的統一獅隊兩度領先都沒能守成；台鋼雄鷹在8局下靠著捕手劉時豪轟出驚天3分砲一棒逆轉，終場以8：6擊敗獅隊，終止主場6連敗。

獅隊連續兩周前進台東，讓陳鏞基在球員生涯最後一年向家鄉的家人及球迷告別，這周擔任客場對上雄鷹，今天擔任先發第4棒、指定打擊，1局上在二、三壘有人時敲出高飛犧牲打，替獅隊打回第1分，潘傑楷補上安打追加第2分。

雄鷹在4局下追回1分，獅隊則是在5局上靠張皓崴的三壘打多添1分，將比數拉開3：1。然而獅隊先發投手獅帝芬投完5局失1分退場後，牛棚沒能守住局面。6局下雄鷹靠王柏融二壘打、吳念庭高飛犧牲打將比數扳平。

8局上獅隊邱智呈、張皓崴連兩棒內野安打，並靠失誤攻佔一、三壘，陳傑憲、陳鏞基連續安打替獅隊打下2分要回領先，之後留下滿壘的殘壘。

下半局獅隊牛棚也沒能擋下雄鷹反撲，邱浩鈞連投2次四壞球保送，雄鷹接著靠王柏融、吳念庭連敲2安，再次將比數追平，迫使獅隊推出終結者鍾允華登板，但捕手劉時豪一棒把球轟出右外野大牆，形成逆轉3分彈，是他本季第2轟，單季2轟已追平生涯單季最多。

9局上雄鷹推出黃群登板關門，雖失掉1分，最終在滿壘局面K掉林子豪化解危機，幫雄鷹守住勝利。劉時豪靠關鍵一棒打下勝利打點，拿下單場MVP。

陳鏞基生涯台東最終戰，3打數敲1安打，打下2分打點，8局上敲安後被換代跑退場，但獅隊以輸球收場。

陳鏞基 劉時豪 中職

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