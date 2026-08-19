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中職／岳政華逆轉3分彈大巨蛋留名 兄弟屠龍下半季勝率爬上5成

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
中信兄弟岳政華轟逆轉3分砲。圖／中信兄弟提供
中信兄弟岳政華轟逆轉3分砲。圖／中信兄弟提供

中信兄弟本周首場賽事，今天前進台北大巨蛋作客，面對下半季戰績領先的味全龍隊，羅戈先發7局失2分屠龍，並靠岳政華在6局上轟出逆轉3分彈，終場兄弟以6：2勝出，下半季戰績14勝14敗，勝率爬上5成。

龍隊今天排出本土投手「土虱」曾仁和先發，打線也先替他打下領先優勢，2局下劉基鴻從羅戈手中轟出左外野陽春全壘打，用本季第6轟替龍隊取得1：0領先。4局下張政禹、陳子豪連續安打，朱育賢在一、三壘有人時揮出高飛犧牲打，將比數改寫為2：0。

曾仁和今天前5局沒有失分壓制兄弟打線，但投到6局上戰況風雲變色。兄弟在2出局後詹子賢挨觸身球上壘，江坤宇補上安打，接著岳政華抓第1球轟出右外野方向的逆轉3分砲，這是他本季第5轟、近5戰敲2轟，也是台北大巨蛋指標性的第100支全壘打，一棒定江山。

9局兄弟持續追加分數，張士綸獲保送後，王威晨、陳俊秀、宋晟睿連續安打加上滿壘時江坤宇獲保送，單局多添2分保險分。

兄弟羅戈此戰先發7局用93球，被敲5支安打（1轟），有2次保送，送出1次三振，失2分，連3場出賽都至少能投滿7局，收下5連勝，本季第9勝入袋。

曾仁和先發6局，被擊出6支安打，因全壘打失3分，仍是優質先發表現，但承擔敗投。

中信兄弟羅戈先發7局失2分。圖／中信兄弟提供
中信兄弟羅戈先發7局失2分。圖／中信兄弟提供

中信兄弟岳政華轟逆轉3分砲。圖／中信兄弟提供
中信兄弟岳政華轟逆轉3分砲。圖／中信兄弟提供

岳政華 兄弟 大巨蛋

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