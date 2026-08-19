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中職／WBC澳洲投手杰克到兄弟一軍隨隊 盼再遇陳傑憲

中央社／ 台北19日電
中華職棒中信兄弟隊日前簽下世界棒球經典賽（WBC）澳洲隊左投杰克（Jack O'Loughlin）（圖），杰克19日隨隊一軍現身台北大巨蛋。 中央社
中華職棒中信兄弟隊日前簽下世界棒球經典賽（WBC）澳洲隊左投杰克（Jack O'Loughlin）（圖），杰克19日隨隊一軍現身台北大巨蛋。 中央社

世界棒球經典賽（WBC）澳洲隊左投杰克與中信兄弟隊一軍會合，在洋將大限前隨隊待命，他希望有機會再次見到台灣隊長陳傑憲，好好向他致意。

在中華職棒8月31日外籍球員登錄期限截止前，中信兄弟隊仍在評估最終抉擇，現有洋投之外，日前簽下的杰克（Jack O’Loughlin）是備位人選，杰克具有多年美國職棒經歷，曾在2024年升上大聯盟，也曾效力韓國職棒、澳洲職棒隊伍。

杰克今天接受媒體聯訪時表示，自己一直在學習不同國家的球風，像是美職比較追求全壘打，韓職則是每個球員有不同角色，把自己的角色功能發揮到最大，「棒球不是只有一種打法，相同的運動，每個地方都有不同方式。」

而台灣球迷對他最深的印象，就是今年經典賽曾對台灣隊中繼3局無失分；杰克印象最深則是當時不小心對陳傑憲投出觸身球，當天賽後雖然有過互動，但來到台灣還是想再次跟他見面。

「他是很好的選手，知道我要來台灣也跟我在社群上有些互動。」杰克說：「我知道他在台灣很有名，在全世界也是知名球員。台灣職棒也是世界有名，期待認識更多人。」

陳傑憲 兄弟 澳洲

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