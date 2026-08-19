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中職／黃暐傑重返龍隊一軍先發 葉總思考季後賽角色

中央社／ 台北19日電
味全龍黃暐傑。 聯合報系資料照
味全龍黃暐傑。 聯合報系資料照

中華職棒味全龍隊投手黃暐傑今在一軍隨隊，備戰預定的週末先發，不過之後可能轉戰後援，總教練葉君璋透露，主要是考量到季後賽。

黃暐傑本季一軍出賽7場皆為後援，近期在二軍以先發方向調整，預計在21至23日龍隊一軍與富邦悍將的3連戰其中一場擔任先發，葉君璋今天接受媒體聯訪時表示：「他就盡量表現出最好一面，球速不是問題，他比較辛苦的是比賽中間的調整。」

由於近期龍隊將洋投蔣銲（John Gant）、梅賽鍶（Cristopher Mercedes）下放二軍，需要本土投手挺身而出，因此安排黃暐傑先發，不過葉君璋指出，曾仁和、曹祐齊也是先發人選，曹祐齊近期調整已有找回球速。

考量到球隊後續還有季後賽要打，葉君璋思考是否將黃暐傑放到牛棚，9月會是抉擇的時間點，「還是要看他這一場（先發）投得怎麼樣。」

黃暐傑 味全龍 葉君璋

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