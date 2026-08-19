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中職／和田毅觀察台灣棒球轉變 已是日本難擊敗隊伍

中央社／ 台北19日電
中華職棒味全龍隊19日聯名日職福岡軟銀鷹隊在台北大巨蛋舉辦「鷹祭 Summer Boost」主題日，賽前特別邀請軟銀鷹隊傳奇左投和田毅（圖）到場開球。 中央社
中華職棒味全龍隊19日聯名日職福岡軟銀鷹隊在台北大巨蛋舉辦「鷹祭 Summer Boost」主題日，賽前特別邀請軟銀鷹隊傳奇左投和田毅（圖）到場開球。 中央社

日本職棒福岡軟銀鷹隊傳奇左投和田毅來台，生涯曾在國際賽場參與多次台日大戰的他認為，台灣選手實力逐漸提升，「現在對日本來說，台灣已經變成一支很難擊敗的球隊。」

和田毅以退役選手身分受邀出席中華職棒味全龍隊的「鷹祭」交流活動，並擔任開球嘉賓，今天在台北大巨蛋接受媒體聯訪；談到本季加盟軟銀鷹的前龍隊投手徐若熙，和田毅認為只要保持自己的投球風格，他具有進入軟銀先發輪值的實力，「雖然目前有傷在身，但我相信他能成為球隊重要戰力。」

和田毅曾代表日本隊征戰2004年雅典奧運、2006年世界棒球經典賽及2008年北京奧運，談及多年來觀察台灣棒球的轉變，和田毅表示，台灣隊過去就是具有力量的強勁隊伍，近年實力與凝聚力更加進化，特別是2024年世界12強棒球賽台灣拿下冠軍，已經是不容小覷的對手。

除了國家隊層級對決，和田毅也提及同世代的台灣名投陳偉殷，他回憶，日職時期就曾觀察陳偉殷的投球方式，後來到美國職棒巴爾的摩金鶯隊成為隊友，「我們共同的特質就是有著強烈的進步心。」

也因此，談到要給台灣年輕選手的建議，和田毅表示，國際賽場競爭越來越激烈，若想要站上更高殿堂，要帶著「想要變得更好」的企圖心，持續挑戰，才有機會成為像陳偉殷這樣的好選手。

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