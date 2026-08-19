日職／孫易磊飆157公里仍吞救援失敗 清宮幸太郎再見安助火腿勝軟銀

日職火腿隊主場迎戰軟銀鷹隊，火腿21歲台灣火球男孫易磊8局登板後援卻砸鍋，吞下救援失敗，雙方帶著7：7比分進入延長賽，火腿最後靠著10局下清宮幸太郎再見安打，以8：7拿下勝利。

8局上7：6領先時，孫易磊登板救援，1出局後對決庄子雄大，連投7顆速球，最快達到157公里，可惜最後還是四壞保送，隨後又被正木智也敲安打，陷入一、三壘有人危機。

軟銀周東佑京打出右外野高飛球，形成高飛犧牲打，形成7：7平手，因此要記孫易磊救援失敗。接下來孫易磊再保送近藤健介，火腿派上堀瑞輝接替投球，成功處理掉栗原陵矢，化解再失分危機。

本場比賽孫易磊用19球投0.2局，被敲1安打、投出2保送，失1分自責分，防禦率上升至2.84。

另外，東北樂天金鷲隊今天將宋家豪下放二軍，宋家豪8月14日才剛重返一軍，15日中繼登板0.2局被敲3支安打，丟掉2分非責失分；宋家豪原本今年有望達成「本土洋將」資格，如今在球季結束前恐難以集滿年資。