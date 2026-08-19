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中職／李多慧問超強啦啦隊組合取什麼名？網笑回：逃猿四結義
味全龍隊上周在台北大巨蛋舉辦主題日「龍星大樂」，不只邀請韓國女團NMIXX等藝人表演，啦啦隊也派出超強組合，韓籍李多慧貼出一張合照，網友的有趣留言讓李多慧笑翻。
由於上周六邀請NMIXX表演，味全龍啦啦隊也推出頂級四人組，表演NMIXX知名歌曲〈Blue Valentine〉，成員有李多慧、林襄、Yuri、菲菲。李多慧在社群平台發文曬出合照並問道，「我們要取什麼名字呢？」
值得一提的是，這4位都是高人氣成員，前東家都是樂天桃猿隊，這場比賽對手正好是桃猿。因此貼文曝光後，網友們發揮創意表示，「全猿逃走」、「樂天逃遠」、「逃猿四結義」、「逃猿四小龍」、「猿走高飛」、「拜拜RKG」。
李多慧看到網友留言後，分享吃雞排的自拍照並表示，「我正在吃雞排，你們的留言都太好笑了。」
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