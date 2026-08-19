中職／李多慧問超強啦啦隊組合取什麼名？網笑回：逃猿四結義

中信兄弟隊與鬼滅之刃攜手打造的《決戰無限城》主題日，將於9月18日至20日在台北大巨蛋登場，球團今天公布球迷期待的嘉賓陣容，邀請《鬼滅之刃》兩位日本知名聲優，分別是飾演「霞柱」時透無一郎的河西健吾，以及飾演嘴平伊之助的松岡禎丞到場，不僅擔任開球嘉賓，賽前更將帶來現場配音演出，陪伴球迷共同迎接《決戰無限城》的熱血時刻。

2026-08-19 11:47