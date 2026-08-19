中職／大巨蛋啤酒女孩遭觀眾「鹹豬手」摟腰 聯盟和味全龍回應了

中華職棒味全龍隊上周末在台北大巨蛋與樂天桃猿隊交手，有球迷發現，台啤女性工作人員與球迷合照時，竟遭男性觀眾鹹豬手摟腰，畫面曝光後，該位男觀眾引發網友撻伐，聯盟和味全龍球團今天也公布懲處辦法。

有球迷在Threads公布影片，貼文下方有熱心網友標註中華職棒會長蔡其昌。蔡其昌也嚴厲斥責：「有夠糟糕的行為！我請同仁盡速跟台啤公司聯繫，希望能給予這位工作同仁必要的協助。同時我們會禁止這種行為的人再進場。」

中職今天正式公布處理方式，「聯盟已禁止該人士再進入球場，場務組將依據球場黑名單內部辦法執行。」

味全龍球團也回應，「球團將配合聯盟決議，禁止該人士再進入球場，呼籲球迷互動時尊重彼此身體界線，共同維護友善安全的球場環境。」