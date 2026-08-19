棒球／「費仔」就業金卡即將到手 國發會、運動部將公開頒發

台美混血好手費爾柴德在世界棒球經典賽（WBC）預賽連轟，讓台灣人熱血沸騰。國發會今天表示，費爾柴德（Stuart Fairchild）的就業金卡已經核准，後續國發會將與運動部辦理公開儀式，共同頒發就業金卡給費爾柴德。

為了吸引外國專業人才來台留台，建構更友善的工作及居留環境，行政院自2018年施行「外國專業人才延攬及僱用法」，推出結合工作許可、居留簽證、外僑居留證以及重入國許可4證合一的「就業金卡」，積極爭取在科技、經濟、教育、文化藝術、體育、金融、法律、建築設計、國防及數位領域特殊專長，或經主管機關會商相關中央目的事業主管機關認定具有特殊專長者。

被外界暱稱「費仔」的棒球選手費爾柴德，在世界棒球經典賽（WBC）的好表現令球迷為之瘋狂，隨後國發會也進行接洽，希望費爾柴德可以申請就業金卡。

國民黨立委呂玉玲今天於立法院經濟委員會詢問費爾柴德的就業金卡進度，國發會副主委彭立沛表示，國發會已經審核完畢，預計會有公開儀式，由國發會與運動部一起核發就業金卡。

呂玉玲詢問，就業金卡至今核發破萬張，但運動領域數量相對較少，是門檻太高、還是申請者資格不符。

運動部次長黃啟煌說明，過去就業金卡以運動員為主要對象，但隨著環境發展及需求變化，現在已經陸續放寬，包含科學研究、數據分析等後勤團隊也都可以，只是目前尚未有更多申請者，運動部會更努力接觸。

呂玉玲詢問，台灣目前缺乏哪方面的專才，黃啟煌表示，目前以運動後勤人才為主，特別是運動數據分析類型；預計8月27日會再次召開放寬資格研商會議，希望降低進入門檻，以吸引更多人才。