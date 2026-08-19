中職／兄弟9月決戰無限城主題日 霞柱、伊之助「聲優」蒞臨大巨蛋

中信兄弟隊與鬼滅之刃攜手打造的《決戰無限城》主題日，將於9月18日至20日在台北大巨蛋登場，球團今天公布球迷期待的嘉賓陣容，邀請《鬼滅之刃》兩位日本知名聲優，分別是飾演「霞柱」時透無一郎的河西健吾，以及飾演嘴平伊之助的松岡禎丞到場，不僅擔任開球嘉賓，賽前更將帶來現場配音演出，陪伴球迷共同迎接《決戰無限城》的熱血時刻。

河西健吾將在9月19日擔任開球嘉賓，除了擔任開球嘉賓外，除了《鬼滅之刃》外，他也曾於《怪獸8號》飾演保科宗四郎、《機動戰士鋼彈 鐵血孤兒》飾演三日月．奧古斯等，在許多作品中都帶來令人印象深刻的演出。

松岡禎丞9月20日接力登場，河西健吾也將同台，帶來一段特別互動的演出。松岡禎丞曾在《刀劍神域》飾演桐人、《Fate/strange Fake》飾演費拉特．厄斯克德司，都讓人留下深刻印象。

兩人除了擔任開球嘉賓，賽前也會介紹兄弟先發名單，並特別錄製《決戰無限城》限定的球場廣播，以熟悉的角色聲音陪伴球迷朋友參與《決戰無限城》主題日。

此外，本次《決戰無限城》主題日也邀請炭治郎、禰豆子、善逸及伊之助四位人氣角色人偶裝輪番登場，除了擔任開球嘉賓，也在活動期間現身球場與球迷近距離互動，並安排限定見面會等精彩活動。同時，大巨蛋周邊也將設置炭治郎、禰豆子、冨岡義勇、胡蝶忍及時透無一郎大型角色氣偶，搭配場內外主題佈置、角色展示及拍照打卡區，讓球迷感受《決戰無限城》的震撼氛圍。